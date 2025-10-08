Notifica sullo smartphone, sicuro che sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto veloce

Notifica inaspettata sullo smartphone, sicuri sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto: così eviti le truffe.

Lo smartphone è ormai uno degli oggetti che fa parte della quotidianità di ognuno, non è più solo un semplice telefono, ma ha diverse funzioni che facilitano la vita dei singoli. I modelli di ultima generazione sono considerati dei mini computer, spesso considerati degli strumenti di lavoro. Per queste ragioni sono spesso il mezzo utilizzato per accedere in modo illegale a dati personali e privati.

Negli ultimi anni le truffe realizzate grazie allo smartphone sono aumentate vertiginosamente: diversi i messaggi apparentemente normali in cui si nascondono raggiri e inganni, e che possono creare diversi danni. Quando sul proprio cellullare arriva una notifica inaspettata che invita a compiere determinati gesti, occorre allertare l’attenzione e esitare a seguire le indicazioni dell’Sms dubbio.

In sintesi spesso si ricevono messaggi che invitano a cliccare sui dei link o che rinviano a siti incerti, e che hanno toni minacciosi. In questi casi è il caso di essere cauti e evitare di cadere nel raggiro. Di conseguenza prima di cliccare è opportuno usare questo trucchetto per evitare d’essere vittima di truffe informatiche. Ma come identificare la notifica ingannevole?

Come identificare le truffe informatiche su smartphone

Nella maggior parte dei casi il messaggio che si riceve che cela diverse truffe informatiche ha carattere d’urgenza, toni preoccupanti, e comprende dei link che se cliccati possono introdurre malware o virus che hanno la capacità di appropriarsi dei dati personali e nei casi più sofisticati di accedere anche ai conti bancari.

Lo stesso vale se si scaricano allegati o se si risponde con codici Pin personali. Inoltre è sempre meglio evitare di contattare numeri di telefono dove sono presenti finti operatori che hanno il compito d’estorcere dati personali. Riconoscere un messaggio truffa è facile: in primo luogo è corredato di errori grammaticali, invita all’azione come quella di cliccare su un link, il mittente è ambiguo o sconosciuto, spesso il tono del messaggio è minaccioso.

Inoltre anche l’url solitamente è abbreviata o insolita. Infine quando vengono richiesti dati personali l’allerta deve scattare immediatamente. In linea generale ogni messaggio inviato da un mittente sconosciuto deve essere considerato sospetto. Le conseguenze se si clicca sui link possono essere diverse e alcune decisamente gravi.

Di conseguenza è sempre importante tenere un comportamento cauto, non cliccare su nessun link o condividere informazioni personali. Inoltre è sempre opportuno condividere la possibile truffa e segnalare l’episodio al proprio operatore telefonico e anche alla Polizia Postale. E’ poi è utile aggiornare il telefono costantemente e avvalersi d’un adeguato antivirus.