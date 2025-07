Come attivare subito le nuove funzioni degli AirPods con iOS 26

Accanto ad iOS 26 public beta, Apple ha avviato nel corso delle ultime ore la distribuzione a anche del primo firmware beta pubblico per AirPods Pro 2 e AirPods 4, aprendo anche agli utenti non sviluppatori la possibilità di provare in anticipo le nuove funzioni audio e di sistema che debutteranno in autunno con iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe. È un passaggio importante per Apple, che per la prima volta rende accessibile una versione pre-release del firmware dei suoi auricolari a un pubblico più ampio.

Quali dispositivi sono compatibili

Il firmware beta rilasciato oggi è destinato esclusivamente a due modelli:

AirPods Pro 2 , sia in versione Lightning che USB-C

, sia in versione Lightning che USB-C AirPods 4, le nuove cuffiette di quarta generazione introdotte nel 2025

È necessario utilizzare un dispositivo aggiornato alla beta di iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe per accedere all’installazione.

Cosa introduce il nuovo firmware beta

Il nuovo firmware anticipa diverse funzionalità chiave che saranno integrate nei sistemi operativi Apple in arrivo questo autunno. Alcune di queste riguardano la qualità audio, la produttività, l’usabilità quotidiana e il rapporto tra AirPods e le altre app del sistema.

Qualità audio migliorata per chiamate e registrazioni

Le AirPods aggiornate con questo firmware permettono di registrare audio in qualità da studio, una funzione pensata per chi usa le cuffiette per podcast, interviste, video social o produzione musicale in mobilità.

Questa modalità migliora sensibilmente la resa timbrica della voce, restituendo una maggiore naturalezza, profondità e chiarezza. È compatibile con app come Memo Vocali, Fotocamera, Messaggi e altre app di terze parti.

In parallelo, migliora anche la qualità delle chiamate, sia tramite telefono classico che FaceTime e tutte le app compatibili con CallKit, come Zoom o WhatsApp.

Le AirPods diventano un telecomando per la fotocamera

Una delle novità più utili, anche se certo non super-originale, è la possibilità di usare le AirPods come telecomando per la fotocamera di iPhone o iPad. Premendo e tenendo premuto lo stelo, si può:

Scattare una foto

Avviare o terminare una registrazione video

La funzione è pensata in particolare per chi si riprende mentre canta o balla, facilitando la sincronizzazione con una base musicale.

Pausa automatica del contenuto quando ci si addormenta

Quando si ascolta un contenuto audio a letto, il sistema può rilevare il sonno e mettere automaticamente in pausa musica, podcast o audiolibri, preservando batteria e attenzione.

Passaggio automatico da AirPods a CarPlay

Entrando in macchina con le AirPods ancora collegate, l’audio attivo viene trasferito automaticamente a CarPlay, mantenendo la continuità di ascolto.

Mantenere l’audio negli AirPods

Si può ora evitare il passaggio automatico ad altri dispositivi (come speaker Bluetooth), scegliendo di mantenere l’audio direttamente nelle cuffiette.

Interfaccia per aggiornare il firmware: finalmente manuale

Con iOS 26 arriva anche la possibilità di aggiornare manualmente il firmware delle AirPods, una novità molto attesa. Finora, gli aggiornamenti erano gestiti in modo del tutto automatico e invisibile per l’utente.

Ora, quando le AirPods sono collegate, nell’app Impostazioni compare una nuova sezione per gestire l’aggiornamento del firmware, accessibile direttamente dalla schermata del dispositivo Bluetooth.

Come installare il firmware beta pubblico

Per accedere al firmware beta, è necessario seguire questi passaggi:

1. Installare la beta di iOS 26, iPadOS 26 o macOS Tahoe

Iscrivetevi al programma Apple Beta Software e aggiornate il vostro dispositivo alla beta.

2. Collegare le AirPods compatibili

Collegate le AirPods Pro 2 o AirPods 4 normalmente via Bluetooth.

3. Accedere alle impostazioni AirPods

Andate su Impostazioni > AirPods (quando connesse) e scorrete fino alla nuova voce Aggiornamento Firmware.

4. Attivare il profilo beta per le AirPods

Da lì potete abilitare la ricezione del firmware beta. Se l’opzione non appare subito:

Attivate la modalità sviluppatore (Developer Mode)

(Developer Mode) Provate a rimuovere e riassociare le AirPods

Attendete qualche minuto: l’aggiornamento non è immediato

Alcuni utenti su PC segnalano la possibilità di abilitare Developer Mode con strumenti come 3uTools, ma è una procedura non ufficiale e consigliata solo a chi ha dimestichezza con configurazioni avanzate.

Quando arriva la versione definitiva

Il nuovo firmware sarà rilasciato ufficialmente in autunno 2025, insieme alla versione stabile di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe. Chi desidera provarlo in anteprima può farlo già da oggi, partecipando al programma beta pubblico.