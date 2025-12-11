WhatsApp, ora con messaggi per le chiamate perse, nuovi sticker e altre novità

WhatsApp ha annunciato l’introduzione di una serie di funzioni “giusto in tempo per le festività”. Si tratta di una serie di nuovi aggiornamenti, tra cui messaggi per le chiamate perse, sticker per lo stato, miglioramenti nella generazione di immagini con Meta AI e altro ancora.

Messaggi per le chiamate perse

Le festività sono un periodo particolarmente intenso, in cui può essere complicato mettersi in contatto con i propri cari, che a volte potrebbero non riuscire a rispondere immediatamente. Se ciò dovesse accadere, ora è possibile registrare con un tocco una nota vocale o una nota video, a seconda del tipo di chiamata, perché chi non ha risposto possa ascoltarla in un secondo momento. Questo nuovo approccio, secondo gli sviluppatori, renderà presto obsoleti i messaggi vocali.

Reazioni nelle chat vocali

Le chat vocali aiutano a passare velocemente dalla comunicazione tramite messaggi a una conversazione in tempo reale, senza dover chiamare tutto il gruppo. Ora è possibile reagire durante una chat vocale, e condividere un rapido “grazie!” senza dover interrompere la conversazione.

Oratore della chiamata di gruppo in primo piano

Nelle videochiamate, l’oratore viene automaticamente messo in primo piano, in modo da consentire di seguire la conversazione.

Miglioramenti nella creazione di immagini con Meta AI

Sono state predisposte nuove funzionalità nel modello di generazione di immagini di Midjourney e Flux su WhatsApp. Secondo gli sviluppatori si potranno notare “enormi miglioramenti” quando si creano gli auguri per le festività da condividere nelle chat o nello stato.

Animazioni immagini con Meta AI

Ora è possiible animare qualsiasi foto e trasformarla in un breve video per rendere le priprie chat o il proprio stato più divertenti e festosi.

Nuova tab file multimediali su desktop

È possibile cercare documenti, link e file multimediali all’interno delle chat in un posto solo e ordinato. Secondo gli sviluppatori in questo modo sarà più facile trovare i file su Mac, Windows e web.

Anteprime link più chiare

È stato migliorato l’aspetto delle anteprime dei link, rendendoli più snelli ed evitando gli URL lunghi, così da non interrompere la chat e mantenere il flusso della conversazione.

Nuovi sticker nello stato

Sono stati aggiunti nuovi modi di esprimersi nello stato, tra cui la possibilità di inserire testi di canzoni, domande a cui gli altri possono rispondere e sticker interattivi, con cui si può interagire con un tocco.

Domande nei canali

Sono statee introdotte le domande nei canali che permettono agli amministratori di interagire meglio con il proprio pubblico e ricevere risposte in tempo reale.