Apple promette grandi novità in arrivo per Apple Fitness+

Sull’account Instagram dedicato a Apple Fitness+ (il servizio in abbonamento della Mela che consente di accedere a sessioni video di allenamento guidato) sono apparse immagini che fanno riferimento a “grandi piani” per il 2026.

In un video diversi allenatori del servizio Apple sono mostrati mentre hanno in mano giornali che mostrano evidenti riferimenti a Fitness+, con titoli quali: “What’s Apple Fitness+ Planning for the New Year?”, “Something Big is Coming to Apple Fitness+”, “The Countdown Begins. Apple Fitness+ 2026 is Almost Here” e “2026 Plans Still Under Wraps-For Now”.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali Apple intende offrire un servizio a pagamento denominato Health+, basato su intelligenza artificiale, pensato per offrire un coach virtuale dedicato alla pianificazione nutrizionale con suggerimenti personalizzati in ambito medico. Il lancio è previsto nel contesto di un più ampio aggiornamento dell’app Salute e dovrebbe essere una sorta di estensione del percorso che Apple già consente in ambito benessere, consentendo all’utente di sfruttare Apple Watch e relative funzioni come il monitoraggio di attività fisica, sonno e salute cardiaca.

A noembre di quest’anno erano circolate voci di una “nuova identita” per Fitness+, com Apple consapevole della necessità di di rivedere la struttura del servizio deriva da un interesse basso, un tasso di abbandono molto elevato (chi si iscrive lascia presto) e ricavi molto bassi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Apple Fitness+ (@applefitnessplus)

Annunci specifici a gennaio?

Annunci specifici potrebbero arrivare già dalla prima settimana del 2026. Health+ potrebbe essere in qualche modo legato a Apple Fitness+, puntando su suggerimenti quotidiani basati sull’AI. Apple Fitness+ al momento offre diversi tipi di allenamento, oltre alla meditazione, con piani pensati per gli utenti iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV.

Con l’abbonamento a Apple Fitness+ è possibile selezionare le attività che si volgono svolgere e ricevere i relativi consigli nella sezione “Per te”. I suggerimenti della sezione “Per te” sono personalizzati in base alle attività, ai trainer, alla durata e alla musica preferita. Si può anche selezionare un trainer o un tipo di attività per cercare altri allenamenti.

È possibile scegliere tra 12 tipi di allenamento, tra cui: Allenamento cardio HIIT, Yoga, Core, Pilates, Rafforzamento, Tapis roulant (Camminata o Corsa), Bici, Vogatore, Ballo, Kickboxing e Defaticamento consapevole. Il servizio include anche sessioni di meditazione video e audio.