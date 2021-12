Scegliere un fitness tracker, i migliori di fine 2021

Anche se oggi si parla moltissimo di smartwatch, soprattutto grazie al successo di Apple Watch e Fitbit Versa, il settore dei fitness tracker, chiamati anche contapassi, è ancora attivo.

Il classico bracciale intelligente è un prodotto meno complesso di uno smartwatch, fornisce meno informazioni, ma chiedono un prezzo d’ingresso meno impegnativo e alle volte sono interessanti perché possono essere indossati nella mano sinistra, lasciando la destra ad un orologio classico più tradizionale.

Il concetto di contapassi nasce negli anni ’70 quando arrivarono sul mercato alcuni modelli di Casio (allora il leader mondiale nei dispositivi elettronici da polso) che non contavano i passi in senso letterale, ma offrivano un beep sonoro cadenzato, variabile dall’utente, che aiutava a mantenere il ritmo nella corsa o nella camminata (era più corretto chiamarli segnapassi).

Raccontarlo oggi strappa un sorriso ma c’era chi, come chi scrive, allora sfoggiava con un certo orgoglio un prodotto decisamente avanzato per i tempi.

Un po’ di storia

Come detto “Segnapassi” era il termine più adatto, ma con il tempo diventò contapassi per tutti, e rimase tale e perlopiù ignorato, negli anni sino alla comparsa dei primi modelli di orologi o bracciali intelligenti che grazie a sensori erano davvero in grado di segnare i passi e più tardi, trasmetterli anche ad uno smartphone o ad un computer, adottando alla fine l’appellativo “smart”.

La svolta la fecero soprattutto Fitbit (un tempo molto vicina ad Apple, ma poi con il lancio di Apple Watch sua principale avversaria) e Jawbone, (quest’ultima oggi non più sul mercato) che per primi misero assieme tecnologie esistenti (Fitbit, ad esempio, utilizzo il know-how che già aveva per i telecomandi di Nintendo Wii) e crearono i primi oggetti in grado di registrare il movimento e identificarne, appunto, i passi.

Fitbit Tracker è stato forse il primo device in grado di registrare il movimento, mentre Jawbone UP il primo da polso, a cui sono seguiti vari modelli e marchi, in particolare in ambito sportivo, dove marchi come Garmin e Suunto adesso dominano nel settore professionistico, sino all’avvento dei produttori asiatici, caratterizzate da offerte spesso poco originali ma molto economiche.

Un ruolo particolare ce l’ha Apple Watch, la cui evoluzione è basata solo in parte sull’attività di contapassi e più come complemento dell’iPhone. Il mercato propone altri modelli paragonabili a Apple Watch (come e più di tutti Fitbit Sense) ma lo smartwatch di Apple resterà negli annali come l’icona di questo mercato per qualità, idee e forza commerciale.

Di fronte ad una scelta così varia quindi abbiamo deciso di offrirvi una piccola guida, che vi permetta di capire potenzialità e differenze, e vi aiuti nella scelta migliore, oppure in una serena rinuncia.

Le caratteristiche

Prima di parlare dei vari modelli meglio dedicare qualche minuto a capire le caratteristiche che li identificano, come possono incidere e di quali abbiamo bisogno.

Come il contattassi conta i passi

Come fa un contapassi a capire quanti passi facciamo? Per rispondere correttamente a questa domanda servirebbe parlare con uno degli sviluppatori dei marchi più famosi, ma si andrebbe troppo nello specifico.

Riassumendo possiamo dire che questi device, per quanto piccoli, hanno al loro interno un piccolo giroscopio, una componente che identifica la variazione tridimensionale in ogni momento e un chip che ne analizza i movimenti: quando un cambiamento di stato è identico a quello registrato come “passo” fa aumentare il punteggio.

A questi valori vanno aggiunti gli stati (riposo, sport, sonno) e il battito cardiaco, se c’è, che identifica da solo quando il corpo è in movimento e quale tipo di movimento: variazioni importanti che aiutano a identificare il numero di passi ma non solo.

Battito cardiaco

Molti modelli oggi in commercio presentano un sensore di battito cardiaco. Questo sensore è importante perché può incidere, in base alle regole del software, sulla qualità di tracciamento dei dati: il sensore infatti capisce quando camminiamo, quando corriamo, siamo in auto, nuotiamo o dormiamo e di conseguenza consegna questi stati al software che può così integrare i dati ricevuti dal giroscopio.

Pur non essendo uno strumento strettamente necessario, la rilevazione del battito cardiaco rende tutti i dati molto più precisi, per questo oramai è una funzione presente anche nei modelli più economici.

Resistenza all’acqua

La resistenza all’acqua è uno dei punti più importanti di questi device: ad oggi, quasi tutti permettono di essere usati tranquillamente anche in piscina, al mare o sotto la doccia.

Restano da verificare due nodi: la resistenza all’immersione e quella all’acqua salata. La prima è di solito indicata dal produttore (trovate qui un elenco esaustivo delle certificazioni) ma ci dicono che la capacità di un device di resistere dipende sia dal fattore pressione sia dal fatto che per immergersi di solito ci si tuffa ad alta velocità e in quel momento la pressione sulle giunture o sulle parti mobili produce infiltrazioni più dell’immersione costante. Per questo i device più sicuri sono quelli senza pulsanti laterali.

La resistenza all’acqua salata è più discutibile e difficilmente è indicata: diversamente dall’acqua dolce, però, la presenza di sali minerali nel device dopo l’uso tende a erodere le parti in gomma e a renderle meno elastiche. Al di là di quanto dichiarato dal costruttore, comunque, consigliamo di lavare con acqua corrente (non salata) il device dopo ogni bagno al mare.

GPS nei contapassi?

La necessità di rendere il più possibile il contapassi indipendente da tempo ha reso necessario l’uso di un chip GPS al suo interno: questo svolge molte funzioni ma tra tutte ricordiamo quelle di indicare nel display (se presente) la posizione in tempo reale o di registrare il tracciato dell’attività (per chi corre e vuole un riferimento nella mappa dell’attività svolta).

La presenza del GPS però può essere anche controproducente: prima di tutto alza il costo del device, in secondo luogo ha un consumo alto della batteria interna. La maggior parte dei bracciali oggi in commercio ha un modulo GPS generalmente spento, che si attiva solo in concomitanza di una specifica attività. Altri invece usano la funzione “GPS condiviso” che sostanzialmente usa le capacità dello smartphone per il tracciamento della posizione (se presente e collegato).

Batteria

Se avete uno smartphone probabilmente il problema della batteria non vi suonerà nuovo: i modelli Casio degli anni settanta duravano un paio d’anni con una sola batteria, i bracciali molto più evoluti di adesso usano batterie al litio ricaricabili (non tutti, la maggior parte) che durano una settimana, ma nei modelli più evoluti come AppleWatch, ad esempio, la ricarica della batteria è una operazione giornaliera.

Indossabile, ma con stile

Se usate questi device per fare sport, la forma e il look di un contapassi non sarebbero fondamentali, anche se a dirla tutta marchi come Nike, Adidas, Puma, Oakley e altri mettono comunque l’aspetto al primo posto.

Se non siete sportivi e vi piace indossare il device tutto il giorno, allora la forma e i colori sono importanti: molti marchi oramai permettono il cambio dei cinturini (tanto negli smartwatch quanto nelle smartband) con modelli dai colori vivaci o sobri, in diversi materiali.

Questo aspetto è però prioritario durante la scelta, fate attenzione.

L’App, per molti il vero motivo di scelta

Se vogliamo valutare il tutto, nonostante la tecnologia intrinseca dentro i nuovi device, la differenza sostanziale tra i vecchi e nuovi contapassi sta nell’uso delle App per smartphone. La qualità dell’App infatti dovrebbe essere un parametro fondamentale nella scelta del tipo di bracciale e non essere scoperta dopo: su questo c’è da ammettere che Fitbit e Garmin offrono forse le migliori App in commercio (la prima offre anche più funzioni), disponibili per tutti i modelli.

Apple ha scelto un profilo molto variegato per Apple Watch, con diverse App che concorrono al funzionamento ma con l’intenzione di lasciare lo spazio a produttori di terze parti, In altri casi, come con Xiaomi per esempio, l’aspetto parco dell’App e l’assenza di un database attivo di utenti indeboliscono l’esperienza, resa spesso interessante solo dal prezzo molto accessibile.

Siamo pronti: smartwatch o smartband?

Decise tutte le caratteristiche, resta da scogliere un nodo fondamentale: il mercato oggi si divide in due grandi gruppi e anche se alcuni modelli possono rappresentare un ibrido, la differenza tra smartwatch e smartband è chiara.

Le smartband, le prime a uscire sul mercato con capacità evolute, sono modelli generalmente più economiche, possono avere un display o meno, ma generalmente hanno un numero o una qualità di sensori minori di uno smartwatch.

Sono interessanti perché, se indossate al polso destro, vi permettono ampia libertà di orologi sul polso sinistro, sono generalmente più economiche e anche più resistenti.

Gli smartwatch invece sono più “smart”, nel senso che grazie ad un display più grande (per i modelli con display LCD) possono mostrare più informazioni, sono più indipendenti dallo smartphone, possono ospitare App per compiti diversi ma proprio per questo hanno generalmente un consumo di batteria maggiore e impegnano il polso destro in modo inequivocabile.

I modelli

Capite le esigenze, passiamo ad una piccola rassegna di quelli che sono i modelli più interessanti oggi sul mercato, focalizzando la scelta sui modelli più consumer e da portare tutti i giorni. Tutti i modelli sottoelencati sono compatibili con smartphone Android e iOS, a parte Apple Watch che è compatibile solo con iPhone.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Pur caratterizzato da un display AMOLED e da una batteria che garantisce sino a 14 giorni di attività, Mi Smart Band 6 deve la propria ampia popolarità soprattutto alla fascia di prezzo molto accessibile, che la pongono come uno dei prodotti più convenienti del mercato.

Ideale come primo device di questo tipo, o per chi non ha grandi pretese: esteticamente è interessante, soprattutto per il display e la possibilità di variare cinturino, ma se volete un prodotto di qualità, con sensori più articolati dovete spendere di più.

Su Amazon.it al prezzo di 44,99 €



Fitbit Ace 3

Il prodotto è molto particolare, perché è pensato per un pubblico molto giovane, che ha caratteristiche fisiche diverse da uno adulto: per questo Fitbit ha pensato ad un modello molto focalizzato. Il piccolo di casa l’ha provato con estrema soddisfazione, anche perché ha diverse caratteritiche di un device da grandi, pensato per i più piccoli.

Su Amazon.it al prezzo di 79,99 €



Fitbit Luxe

Luxe è il primo modello del nuovo corso Fitbit: caratterizzato da un design molto più di classe dei modelli che l’hanno preceduto, questo bracciale di fascia media offre un display a colori, autonomia sino a 5 giorni, cinturini intercambiabili e una App davvero importante, che può contare su una utenza molto variegata e un database storico (l’abbiamo provato qui).

Uno dei benefici di essere un utente Fitbit, infatti, è che è possibile misurare ogni valore rilevato con la media degli altri utenti (in forma anonima) per capire anche da soli lo stato fisico e modificare, con consigli sempre dell’App, il proprio comportamento.

Su Amazon.it al prezzo di 149,99 €



Fitbit Charge 5

Modello superiore al Fitbit Luxe, Charge 5 è l’ultimo modello di una serie storica, che di fatto ha aperto un mercato importante qualche anno fa con il primo Charge e che poi si è andata a migliorare di versione in versione senza perdere d’identità.

Charge 5 offre anch’esso un design pulito e di classe, con un misto di metallo e altri materiali, cinturini intercambiabili, display a colori e diversi sensori, come ECG per la salute del cuore, EDA Scan per la gestione dello stress e altro ancora.

Noi l’abbiamo provato qui, confrontandolo anche con altri modelli di casa Fitbit.

Su Amazon.it al prezzo di 179,99 €



Withings Move ECG

A metà strada tra un modello classico di orologio analogico (o sarebbe meglio dire segnatempo) e uno smartwatch, ma allo stesso tempo anche tra uno smartwatch e una smartband, Withings Move ECG è una ottima scelta per chi vuole un modello sobrio, dal look classico ma senza, per questo, rinunciare ai sensori di un activity tracker, in più con possibilità di avere un ECG al polso.

Una fetta di mercato da non sottovalutare per un prodotto interessante.

Su Amazon.it al prezzo di 129,95 €

Garmin Forerunner 55

Garmin negli anni si è distinto come marchio per chi fa sport per davvero: runner, ciclisti, nuotatori ma anche per chi spinge di più Triatlon o altro, trova nella forma e nel software dei prodotti Garmin la risposta adeguata alle esigenze. Il modello Forerunner 55 è un giusto compromesso tra i modelli più avanzati e un budget comunque accessibile, per un device che è sportivo ma con carattere e linea che ben si adeguano anche alla vita di tutti i giorni.

Su Amazon.it al prezzo di 199,99 €

Fitbit Sense

Probabilmente Fitbit Sense è, ad oggi, lo smartwatch più potente e versatile del mercato, perlomeno numeri alla mano: lo diciamo perché il numero e il tipo di sensori è al top, unitamente ad una batteria che dura quasi una settimana e ad un look moderno e morbido, che sta bene sotto una giacca quanto con una felpa.

Non è formalmente considerato un apparecchio medico, ma ha una mole di dati impressionante, con capacità di registrare dati del cuore, i passi, registra l’attività notturna, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, la temperatura cutanea, la variabilità della frequenza cardiaca e il battito cardiaco a riposo.

Non serve essere esperti per consultare le metriche, perché l’App è davvero ottima, tanto che ci ha convinto anche nella nostra prova.

Su Amazon.it al prezzo di 299,99 €



Apple Watch

Il più famoso, il più chiacchierato e il più venduto smartwatch al mondo, tanto che è riduttivo classificarlo negli Activity Tracker, sosta meritatamente al primo posto per una incredibile serie di caratteristiche.

Secondo solo a Fitbit Sense per numero di sensori disponibili, offre una esperienza d’utilizzo ineguagliabile per affinità con iPhone (con cui ha l’esclusiva d’utilizzo, è l’unico prodotto di tutta la carrellata di questa pagina a non poter essere ufficialmente utilizzato con Android).

Anche la personalizzazione è molto ampia, con un numero altissimo di cinturini e di display possibili: il costo è rapportato al prestigio di un device attualmente leader del mercato per fama e design (come abbiamo sottolineato nella nostra recensione).

Su Amazon.it al prezzo di 439,00 € (serie 7)

Casio G-Shock G-Squad

Non è possibile parlare di oggetti da polso senza nominare un marchio storico come Casio: dal Giappone l’approccio smart dei segnatempo è dichiaratamente trasparente. Sono diversi i modelli Casio ad avere capacità smart, ma tutti caratterizzati da movimento analogico a lancette o display monocromatico, seppure il controllo via App è presente e interessante.

Tra tutti i modelli abbiamo scelto questo G-Squad per il look che caratterizza la linea G-Shock, storica del marchio, ma ce ne sono molti altri con caratteristiche molto diverse anche esteticamente.

Su Amazon.it al prezzo di 363,09 € (GBD-H1000-1A7ER)

Garmin Fenix 6 Pro

Modello privo di compromessi, adatto a chi fa sport o si muove in luoghi impervi per passione e necessita di un modello privo di compromessi, perché in alcuni momenti la visibilità del quadrante, l’autonomia e la robustezza devono essere caratteristiche da dare per scontate, e l’estetica ricopre un ruolo di secondo piano.

Nonostante questo, il Fenix 6 Pro rappresenta un modello proprio di un design di carattere, importante (pure nella scelta delle dimensioni, da 42 e 47 mm) e con diverse funzioni integrate (come la ricarica a energia solare) che lo rendono per molti versi del tutto indipendente dallo smartphone.

Su Amazon.it al prezzo di 779,99 €

Polar H10

Un activity tracker che non sta al polso e non segna l’ora ci stava in questa carrellata dei migliori device sportivi e smart: pensato molto più per l’attività fisica che per essere indossato tutto il giorno, la fascia smart permette un maggiore controllo sul ritmo cardiaco grazia alla posizione più felice.

Su Amazon.it al prezzo di 89,90 €

Considerazioni

Scegliere un activity tracker oggi è allo stesso tempo semplice, perchè sostanzialmente la quasi totalità dei device offrono una tecnologia di base molto avanzata e per questo “sbagliare” è un compito difficile.

Ma allo stesso tempo, la ricchezza dell’offerta è importante, e per questo un utente potrebbe sentirsi confuso e investire cifre sin troppo importanti per compiti di base, oppure andare a risparmiare quando invece servirebbero device più specifici.

Il suggerimento che diamo è di documentarsi prima: su diversi device abbiamo elencato il collegamento alle nostre recensioni, che vi invitiamo a leggere, per capire la natura e i dettagli del prodotto.

Da parte dei lettori serve anche capire bene quali sono le esigenze fondamentali: serve un tracker da tutti i giorni, leggero e trasparente oppure volete un device potente che rilevi davvero moltissime statistiche della giornata, magari da analizzare da soli o con l’aiuto di un dottore (che poi può verificare con strumenti più adatti i sospetti che avete). Allo stesso modo serve capire bene se la vostra attività e obiettivo vi spingono verso un prodotto molto verticale o vi basta un device più accessibile.

Non c’è un prodotto unico su tutti, e anche dopo aver fatto la scelta, continuate a scoprire i dettagli del prodotto per capire come ottimizzarlo: le soddisfazioni non mancheranno, parola di chi ce l’ha al polso da più di cinque anni, con varie incarnazioni e caratteristiche, e che a volte torna a modelli analogici e non smart, perchè variare è bello, ma con qualche dispiacere.