Novità per Telegram: messaggi silenziosi, modalità lenta e titoli per gli amministratori

Si aggiorna Telegram su App Store e Play Store, l’app di messaggistica istantanea da molti considerata più sicura e pratica di WhatsApp, che gode di numerosissime funzioni e che di recente ha aggiunto dei particolari adesivi super fluidi in grado di arricchire le conversazioni degli utenti con un tocco di colore. In queste ore l’applicativo si è aggiornato con numerose novità, tra cui la modalità lenta e i messaggi silenziosi, senza dimenticarsi degli amministratori che gestiscono i gruppi. Ecco di che si tratta.

Anzitutto, tenendo premuto il pulsante di Invio per l’invio dei messaggi, questi arriveranno senza il suono. Si tratta di una funzione un po’ inversa a quella delle chat silenziate. Mentre in queste ultime è il destinatario che sceglie di non ricevere messaggi sonori dagli altri utenti, con i messaggi silenziosi è il mittente a scegliere di inviare un messaggio privo di suono.

La seconda grande novità è quella che Telegram ha chiamato “modalità lenta” nei permessi dei gruppi per gestire la frequenza di pubblicazione dei membri. In questo modo si eviterà di affollare le chat di gruppo, funzione utile particolarmente nei gruppi con un numero di utenti elevato.

Infine, grazie all’aggiornamento, sarà possibile impostare titoli personalizzati per gli amministratori dei gruppi, come ad esempio “Fondatore”, “CFO” o “Distruttore di spam”. Tra le altre novità anche quelle che permettono di scegliere un nuovo colore principale per tutti i temi, inclusi quelli scuri, in Impostazioni > Aspetto.

Ancora, è possibile utilizzare la funzione Attiva/disattiva per la riproduzione in loop per gli sticker animati in Impostazioni > Sticker. Infine, è possibile anche inviare una singola emoji :heart: :thumbsup: :meh: :wow o :party: in un messaggio per avere l’emoji animata.

Telegram per iOS è disponibile in App Store gratis. Si scarica direttamente a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Macitynet ha attivi due canali telegram per i suoi lettori: uno per le news ed uno per le offerte speciali: su questa pagina vi spieghiamo come abbonarvi.