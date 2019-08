Intel presenta un nuovo logo per identificare i notebook “innovativi”

Intel ha annunciato che i notebook verificati tramite il suo programma di innovazione con nome in codice “Project Athena” saranno contrassegnati dal nuovo logo “Engineered for Mobile Performance” (Progettato per prestazioni in mobilità).

I produttori e i rivenditori di PC – spiega la multinazionale – possono utilizzare l’identificativo nelle attività promozionali e negli ambienti di vendita al dettaglio tradizionali e online, per portare l’attenzione dei consumatori verso quei notebook che soddisfano gli standard delle specifiche del programma “Project Athena” e i “Key Experience Indicator” (KEI).

Il nuovo identificativo è presente già sul nuovo 2 in 1 Dell XPS 13, uno dei primi sistemi conformi al Project Athena già disponibile per l’acquisto negli stati Uniti sul sito di Dell. Nelle prossime settimane l’identificativo sarà vsibile anche nel markeing dei notebook HP EliteBook x360 1040 e HP EliteBook x360 830. Sono previsti ulteriori notebook prodotti da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung in concomitanza del periodo delle festività natalizie.

In questo primo anno del programma, l’identificativo “Engineered for Mobile Performance” indica che il notebook è stato progettato in collaborazione con Intel “per soddisfare gli indicatori chiave di prestazioni definiti dal programma e rispetto degli obiettivi relativamente a sei aree di innovazione: azione istantanea, prestazioni e reattività, intelligenza, durata della batteria, connettività e design”.

L’identificativo può essere utilizzato da produttori di PC, rivenditori e altre pagine online con dettagli di prodotti, nonché su dispositivi espositivi nei punti vendita, dimostrazioni e packaging. Per i sistemi applicabili basati su processori Intel Core di decima generazione, la designazione verrà utilizzata unitamente ai badge dei processori Intel Core di decima generazione.