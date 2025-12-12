OnePlus 15 arriva a livello globale nella colorazione Sand Storm

Un salto generazionale che punta tutto sulla resistenza estrema e su un’estetica ispirata alla natura. Il prossimo flagship del brand, il OnePlus 15, si prepara al debutto internazionale portando con sé un’innovazione costruttiva del tutto originale nel settore della comunicazione mobile.

Delle caratteristiche del terminale ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. Si tratta, certamente, di un terminale top di gamma costruito sulla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un chip dedicato alla risposta tattile a 3200 Hz, pensato per ridurre la latenza nei giochi e nelle interazioni rapide, e un chip Wi-Fi indipendente progettato per ottimizzare la stabilità delle connessioni wireless, anche in scenari congestionati.

Sul fronte del display, il OnePlus 15 introduce un pannello 1.5K LTPO a 165 Hz, mentre lato fotografico il OnePlus 15 integra un sistema fotografico composto da tre fotocamere da 50MP, supportato dal nuovo DetailMax Engine per l’elaborazione computazionale. La configurazione comprende una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-wide da 50 MP con autofocus, utilizzabile anche per macro ravvicinate, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x e zoom lossless fino a 7x. Lato video, OnePlus 15 supporta la registrazione in 4K 120 fps Dolby Vision.

Sand Storm

La novità risiede nella nuova variante annunciata dall’azienda: la colorazione “Sand Storm”. Ispirata alle tonalità calde e alle texture delle dune del deserto, questa edizione non è solo un esercizio di stile, ma una prova di forza ingegneristica.

La tecnologia MAO OnePlus 15 segna un primato mondiale: è il primo smartphone a integrare la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO), uno standard di livello aerospaziale, applicata direttamente al telaio centrale e alle decorazioni della fotocamera. Attraverso un processo al plasma ad alta tensione, il metallo viene trasformato ottenendo un rivestimento ceramico dalle proprietà fisiche interessanti.

Tutto questo di traduce, a detta dell’azienda, in una durezza 3,4 volte superiore a quella del classico alluminio e in una resistenza 1,3 volte superiore persino al titanio.

A completare questa scocca “corazzata” c’è un pannello posteriore realizzato in fibra di vetro, studiata per offrire grip morbido.

Ulteriori dettagli sulle specifiche saranno svelati in prossimità del lancio.