Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, Nuki Smart Lock Go serratura smart low cost a 99,99
OfferteSconti speciali

Black Friday, Nuki Smart Lock Go serratura smart low cost a 99,99

Di Pubblicità
Nuki lancia Smart Lock Pro e Smart Lock Go, la nuova generazione di serrature intelligenti - macitynet.it

Nuki Smart Lock Go (2025), una serratura elettronica con Bluetooth, Wi-Fi e supporto Matter, scende al minimo: da 149,99 € passa a 99,99€ su Amazon.

Design essenziale e nuove tecnologie

La Nuki Smart Lock Go (recensita da Macitynet qui) nasce per chi vuole una serratura elettronica moderna, ma senza accessori o rivestimenti avanzati: essenziale nelle forme, completa nelle funzioni.. Mantiene le funzionalità principali dei modelli precedenti, con un design più compatto e privo di finiture in acciaio.

Integra Wi-Fi e Bluetooth per la gestione tramite app, e supporta il protocollo Matter via Thread per una maggiore compatibilità con i principali ecosistemi smart home.

Controllo da smartphone e accesso remoto

Una volta installata, la serratura può essere gestita tramite l’app ufficiale Nuki: si può aprire e chiudere da remoto, controllare gli accessi in tempo reale e concedere autorizzazioni temporanee.

Il controllo remoto completo richiede però il Nuki Smart Access Upgrade, upgrade aggiuntivo da 49€, mentre per estendere l’autonomia è disponibile il Nuki Power Pack ricaricabile, sempre opzionale. In dotazione si trovano 4 batterie AA, facilmente sostituibili senza smontare nulla.

Nuki Smart Lock Go serratura smart low cost
Con Nuki Smart Lock Go si trasforma lo smartphone in chiave

Compatibilità smart home e installazione rapida

La serratura è compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit e Homey, con configurazione direttamente tramite app. L’installazione è semplice: si applica all’interno della porta senza forare, cambiare cilindro o usare attrezzi speciali. In pochi minuti, la porta diventa smart. È possibile espandere le funzioni con tastiera, sensore porta o altri accessori opzionali.

Il prezzo di listino di Nuki Smart Lock Go è di 149€, ma oggi è disponibile su Amazon a 99,99€, è ilò prezzo più basso che ha avuto

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness e Salute

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, i dieci migliori sconti Amazon della settimana

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.