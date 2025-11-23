Black Friday, Nuki Smart Lock Go serratura smart low cost a 99,99

Nuki Smart Lock Go (2025), una serratura elettronica con Bluetooth, Wi-Fi e supporto Matter, scende al minimo: da 149,99 € passa a 99,99€ su Amazon.

Design essenziale e nuove tecnologie

La Nuki Smart Lock Go (recensita da Macitynet qui) nasce per chi vuole una serratura elettronica moderna, ma senza accessori o rivestimenti avanzati: essenziale nelle forme, completa nelle funzioni.. Mantiene le funzionalità principali dei modelli precedenti, con un design più compatto e privo di finiture in acciaio.

Integra Wi-Fi e Bluetooth per la gestione tramite app, e supporta il protocollo Matter via Thread per una maggiore compatibilità con i principali ecosistemi smart home.

Controllo da smartphone e accesso remoto

Una volta installata, la serratura può essere gestita tramite l’app ufficiale Nuki: si può aprire e chiudere da remoto, controllare gli accessi in tempo reale e concedere autorizzazioni temporanee.

Il controllo remoto completo richiede però il Nuki Smart Access Upgrade, upgrade aggiuntivo da 49€, mentre per estendere l’autonomia è disponibile il Nuki Power Pack ricaricabile, sempre opzionale. In dotazione si trovano 4 batterie AA, facilmente sostituibili senza smontare nulla.

Compatibilità smart home e installazione rapida

La serratura è compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit e Homey, con configurazione direttamente tramite app. L’installazione è semplice: si applica all’interno della porta senza forare, cambiare cilindro o usare attrezzi speciali. In pochi minuti, la porta diventa smart. È possibile espandere le funzioni con tastiera, sensore porta o altri accessori opzionali.

Il prezzo di listino di Nuki Smart Lock Go è di 149€, ma oggi è disponibile su Amazon a 99,99€, è ilò prezzo più basso che ha avuto

Sto caricando altre schede...