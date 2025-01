Sconto sugli iconici auricolari Marshall Minor IV, oggi a solo 89,99 euro

Pubblicità

Sono sempre iconici, vagamente retrò, perfetti per chi vuole distinguersi con un paio di auricolari, ma hanno maggior autonomia e sono anche più ergonomici. Parliamo degli auricolari Marshall Minor IV che oggi vanno in sconto a 89,99 €, il prezzo più basso che hanno avuto.

Eredi dei Marshall Minor III (che Amazon presenta pure in forte sconto solo 62,99 €) questi accessori per la musica hanno diverse peculiarità che li rendono diversi da tutto il resto dell’offerta del mercato.

Visto che stiamo parlando di un prodotto Marshall, una casa che ha accompagnato la storia della musica dal vivo fin dall’inizio della sua storia, hanno driver da 12 mm, sviluppati appositamente per questo dispositivo e che secondo Marshall danno la possibilità di ascoltare musica con «bassi potenziati, raffinati medi e chiari alti rispettando la visione musicale di Marshall». Volendo è possibile personalizzare il suono mediante un’applicazione.

Si collegano a smartphone, tablet e computer tramite Bluetooth 5.2, oggi il top per connessioni stabili, riproduzione audio di qualità e bassi consumi di energia, in più supportano la tecnologia APTX per migliorare ulteriormente la qualità audio con i dispositivi che la supportano, in pratica tutti gli Android ma non solo.

Offrono controlli touch (con regolazione del volume), auto pausa quando si tolgono dalle orecchie, funzionamento a singolo auricolare, certificazione IPX4, ricarica USB-C oppure wireless. Il fattore di forma e l’indossabilità sono molto simili a quella degli Airpods di seconda generazione, sono quindi privi di gommini.

Rispetto al modello precedente che aveva 5 o 25 ore di autonomia (che si parli di soli auricolari e auricolari con custodia) la durata della batteria è aumentata rispettivamente a 7 e 30 ore. 15 minuti di carica permettono 1,5 ore di riproduzione, la ricarica degli auricolari dura 1,5 ore la ricarica completa della custodia (con ricarica wireless) dura 2 ore.

L’aspetto iconico, in un tempo retrò e moderno, tipico dei prodotti Marshall fa molto nei Marshall Minor III. Sono nel classico colore nero del brand inglese, rifinito in metallo color oro, hanno una superficie plastica testurizzata e la scritta, altrettanto iconica, Marshall sulla custodia. Sugli auricolari campeggia la classica “M” Corsiva.

Gli auricolari Marshall Minor IV costerebbero 129,99 €. Sono stati scontati in diverse occasioni ma oggi li pagate 89,99 €.