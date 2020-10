La Xiaomi Body Scale 2, bilancia smart di seconda generazione in grado di misurare moltissimi indicatori corporei attraverso la sua evoluta tecnologia piezoelettrica, scende al minimo storico su Amazon: 24,90 euro

Dotata di un guscio in vetro temperato e di un LED a scomparsa, basta salire sulla bilancia e grazie ai suoi sensori la bilancia sarà in grado di indicare non solo il peso ma l’indice di massa corporea, tasso di massa grassa, proteine, acqua, grasso viscerale, metabolismo basale e molti altri, per un totale di 13 indicatori differenti.

E’ lo strumento perfetto per controllare la propria forma fisica e tenere traccia dei propri progressi, il tutto sfruttando l’applicazione dedicata che si connette alla pesa attraverso la tecnologia Bluetooth 5.0, per trasmettere tutti i dati all’utente.

Grazie a questa bilancia è possibile dunque monitorare molti importanti dati in merito alla propria forma fisica e, per esempio in caso di dieta, verificarne i progressi man mano nel tempo.

Include anche un sensore di alta precisione in grado di calcolare le differenze nell’ordine dei 50 grammi, ed è possibile sfruttarla anche per eseguire test di equilibrio su un solo piede. Perfetta anche per una famiglia, potendo tenere in memoria i dati fino a 16 persone differenti.

Si tratta probabilmente di una delle bilance smart più evolute del momento, costerebbe 34,99 ma Amazon la propone a 24,90 euro, il prezzo più basso di sempre. Volendoè anche disponibile la versione precedente ad un prezzo eccezionale: 16,98 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.