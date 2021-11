Tesla, impossibile per alcune ore avviare le auto dall’app

Fine settimana un po’ complicato per i proprietari di Tesla che non sonno riusciti ad avviare l’auto dall’app o richiamare altre funzioni. Inizialmente il blocco – causato da un malfunzionamento dei server del produttore – sembrava essere limitato a Usa e Canada, ma dopo qualche ora si è diffuso ovunque.

L’app di tesla consente non solo di avviare l’auto ma anche di richiamare altre funzioni (regolazioni, riscaldamento, ecc). Diversi utenti su Twitter hanno chiesto informazioni a Elon Musk e quest’ultimo dopo alcune ora ha annunciato che tutto era tornato alla normalità; l’inconveniente a quanto pare è stato causato da un aumento anomalo del traffico di rete. Con un secondo tweet Musk ha chiesto scusa: “«Ci scusiamo, faremo di tutto perché ciò non accada mai più».

Nelle stesse ore in cui l’app non funzionava erano stati diffusi degli update da parte di Tesla, alcuni riguardanti la possibilità di regolare la protezione del surriscaldamento dell’abitacolo e miglioramenti legati ai widget. È probabile che l’insieme degli update abbia comportato un sovraccarico nei server, causando il blocco, risolto dopo circa sei ore.

A guastare il mese di novembre a Tesla non sono bastati i problemi sui server. Il14 novembre Consumer Reports ha pubblicato dati relativi alla soddisfazione degli utenti – indicando quattro auto Tesla nella Top 10. Nella stessa classica però la società di Elon Musk è indicata agli ultimi posti del mercato in quanto ad affidabilità: Tesla è in pratica amata dal pubblico ma meno dagli esperti di Consumer Reports. L’azienda californiana è agli ultimi posti, al 27esimo posto per essere precisi, appena un gradino al di sopra dell’ultimo posto.

“La Tesla Model 3 ha un’affidabilità nella media”, riferisce Consumer Reports. “La Model Y invece ha ancora problemi costruttivi, ad esempio il portellone posteriore non è sempre ben allineato con il resto del corpo auto. Abbiamo poi difetti relativi alla vernice e molti altri problemi. Model X e S hanno problemi all’elettronica, alla carrozzeria, al climatizzatore. Questi ultimi tre modelli sono al di sotto della media in quanto ad affidabilità”.