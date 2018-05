Nuova generazione Nokia 2, Nokia 3 e Nokia 5: terminali di qualità a zero compromessi

Con il lancio dei nuovi Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1, indicati anche come nuovo Nokia 5, nuovo Nokia 3 e nuovo Nokia 2 prosegue l’aggiornamento gamma di telefoni Nokia Android di HMD Global. Tutte le specifiche, dettagli tecnici e di design, prezzi e date di disponibilità

Con il lancio dei nuovi modelli Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1, indicati anche come nuovo Nokia 5, nuovo Nokia 3 e nuovo Nokia 2 prosegue l’aggiornamento della gamma di telefoni Nokia Android da parte di HMD Global.

La società ha ottenuto la licenza per utilizzare lo storico marchio Nokia nel settore dei cellulari e smarpthone inoltre vanta forti legami con il costruttore finlandese, tanto che il motto aziendale di HMD Global è “La casa dei telefoni Nokia”.

Grazie all’accesso ai servizi Google più recenti con Google Assistant, il trio di smartphone offre una esperienza Android pura, sicura e aggiornata con Android One e Android Go, combinata con la qualità, il design e le prestazioni tipiche del marchio Nokia.

«Siamo incoraggiati dalla risposta ai nostri prodotti» ha dichiarato Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global. «I nostri fan sono entusiasti del proprio smartphone Nokia su Android. È nostro costante impegno migliorare questa esperienza per soddisfare al meglio le loro esigenze quotidiane. Ogni singolo dettaglio su uno smartphone Nokia è stato progettato pensando a loro, motivo per cui siamo lieti di presentare questi nuovi device che assicurano un notevole incremento delle prestazioni, continuando a rendere disponibili elementi di design premium a prezzi accessibili a tutti, offrendo la qualità che ci si aspetta da noi».

“Con questa gamma forniamo schermi più grandi, prestazioni migliorate con aggiornamenti del processore che offrono prestazioni fino al 50% superiori, mantenendo il perfetto equilibrio con utilizzo della batteria e design mozzafiato – tutto in un segmento di prezzo in cui i consumatori devono spesso scendere a compromessi – in modo da poter godere di un’esperienza smartphone di qualità a costi contenuti. Ogni telefono brilla per stile rivelando un’attenzione particolare ai dettagli. Chiunque potrà trovare lo smartphone Nokia più adatto alle proprie esigenze, senza intaccare il budget”, conclude Sarvikas.

Nokia 5.1: un classico rivisitato

Sulla scia del design classico della generazione precedente, il nuovo Nokia 5 è sobrio e compatto con stile. La sua solida struttura deriva da un unico blocco di alluminio serie 6000, perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi, per offrire una finitura satinata e una piacevole sensazione al tatto.

Nokia 5.1 presenta un display più ampio di 0,3” in un corpo più stretto di 2mm con una maggiore attenzione ai dettagli, come l’armonizzazione dei bordi arrotondati sulla cornice dello schermo con gli angoli del telefono. Guardare i tuoi contenuti preferiti sul nuovo display da 5,5 pollici a risoluzione più elevata Full HD nel formato 18:9 di Nokia 5.1 sarà una piacevole esperienza, sia che tu stia navigando sul web, guardando i tuoi programmi preferiti, condividendo immagini o giocando.

Basato su un nuovo processore octa-core MediaTek Helio P18 da 2.0 GHz, Nokia 5.1 offre prestazioni più rapide e potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, consentendo creatività, modifiche e multitasking senza sforzo.

Puoi catturare maggiori dettagli grazie alla fotocamera posteriore da 16MP aggiornata con auto-focus a rilevamento di fase e immortalare ancora più momenti indimenticabili con la fotocamera frontale grandangolare. Il lettore di impronte digitali di Nokia 5.1 è stato spostato sul retro del telefono in modo da poter sbloccare il device con il dito indice o effettuare acquisti in modo sicuro e semplice con NFC tramite Google Pay.

Il nuovo Nokia 5 sarà disponibile a partire da agosto 2018 in tre colori classici: copper, blu temperato e nero. In Italia disponibile nella versione da 3GB di RAM e 32GB di storage al prezzo globale di 249 Euro.

Nokia 3.1: armonia tra materiali e prestazioni

Il nuovo Nokia 3 presenta materiali di qualità in un mix di design e prestazioni che lo rendono più attraente che mai. Lo schermo ricurvo si fonde con i sottili lati in alluminio lavorato con doppio taglio a diamante per offrire una perfetta armonia dei materiali. Dalle dimensioni ideali, il nostro smartphone 18:9 più economico ti permette di visualizzare più contenuti sul display HD+ da 5,2”, protetto dal resistente vetro Corning® Gorilla® che ne assicura una durata maggiore nel tempo.

Nokia 3.1 integra un chipset octa-core MediaTek 6750, che offre il doppio della potenza di processore e un incremento del 50% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, così da stare al passo con le tue esigenze. Dotato di una fotocamera principale da 13MP potenziata con auto-focus, Nokia 3.1 cattura i ricordi che vorrai rivivere più volte, mentre la fotocamera frontale grandangolare si adatta meglio a ogni tipologia di selfie.

Grazie al set completo di sensori solitamente disponibili su telefoni premium, il nuovo Nokia 3 ti consente di sfruttare al meglio le app di Realtà Aumentata come Pokémon Go, pagare in modo sicuro e semplice con NFC su Google Pay e acquisire l’intera scena con la modalità panoramica.

Il nuovo Nokia 3 sarà disponibile in tre colori: blu/copper, nero/cromato e bianco/iron; 2GB di RAM e 16GB di storage, a partire da giugno 2018 al prezzo di 169 Euro.

Nokia 2.1: due giorni di batteria con stile

Il nuovo Nokia 2 offre agli utenti in mobilità un intrattenimento di lunga durata con un’autonomia di 2 giorni, uno schermo più grande da 5,5” in HD e due altoparlanti stereo frontali, mentre l’enorme batteria da 4.000 mAh ora si ricarica ancora più velocemente per poter tornare operativi in tempi rapidissimi.

Con un display HD quasi del 20% più ampio dell’originale, puoi goderti video in alta definizione “on the go”, mentre i due altoparlanti con dettaglio in acciaio inossidabile ti offrono un suono stereo incredibile.

Grazie allo stile e alla qualità tipici di un telefono Nokia, il design nordico e gli accenti metallici di Nokia 2.1 ti consentono di distinguerti dalla massa. La parte posteriore in policarbonato dal design elegante, arrotondato ed ergonomico, protegge il telefono contro i graffi.

La piattaforma mobile a 64-bit Qualcomm Snapdragon 425 aggiornata offre agli utenti il doppio delle prestazioni per un passaggio più rapido e fluido tra le app. Puoi catturare l’azione ovunque ti trovi grazie alle fotocamere frontale da 5MP e posteriore da 8MP con auto-focus.

Il nuovo Nokia 2 arriverà nei colori blu/copper, blu/silver e grigio/silver e sarà disponibile a partire da agosto 2018 ad un prezzo medio di Euro 129.

Esperienza Android pura, sicura e aggiornata su tutta la gamma

Nokia 3.1 e Nokia 5.1 entrano a far parte della famiglia Android One, unendosi a Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus e Nokia 6.1 che già offrono un’esperienza Android pura, sicura e aggiornata, come pensata da Google. Gli smartphone Nokia con Android One, offrono spazio di storage e autonomia maggiori, oltre alle ultime innovazioni che ti consentiranno di avere ogni giorno il massimo a tua disposizione.

Nokia 3.1 e Nokia 5.1 riceveranno tre anni di patch di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti del sistema operativo, come garantito nel programma Android One. Ciò li pone tra i telefoni più sicuri sul mercato, sempre aggiornati con servizi Google quali Google Assistant e Google Foto con spazio di archiviazione di immagini in alta qualità illimitato. Nokia 2.1 è disponibile con Android Oreo™ (Go edition), progettato per smartphone con 1GB di RAM o inferiori, per un’esperienza Android senza problemi, in virtù di una minore esigenza di spazio di archiviazione e di utilizzo dei dati. Tutti e tre i telefoni sono pronti per Android P™.

“Gli utenti di tutto il mondo cercano smartphone che soddisfino le proprie esigenze e la mission di Android è sempre stata quella di rendere disponibile per tutti la potenza del computing”, afferma Anne Laurenson, Director, Android Partnership di Google. “Parte di questo impegno è garantire un’esperienza di assoluto livello nella più ampia gamma di dispositivi. È bello vedere HMD Global assumere un ruolo di primo piano in questa missione con il lancio di Nokia 2.1 con Android Oreo ™ (Go edition), oltre ad avere due telefoni che si uniscono alla famiglia Android One. Abbiamo lavorato a stretto contatto per combinare le ultime innovazioni software di Google con l’esperienza di HMD Global nell’hardware di qualità. Per questa ragione Nokia 5.1 e Nokia 3.1 sono in grado di offrire l’esperienza Android One intelligente, sicura e semplicemente straordinaria a tutti”.

Prezzi e disponibilità

Nokia 5.1 sarà disponibile da agosto 2018 al prezzo globale di 249 euro; Nokia 3.1 sarà disponibile da giugno 2018 al prezzo di 169 euro; Nokia 2.1 sarà disponibile da agosto 2018 al prezzo di 129 euro.