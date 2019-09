Nuova linea di monitor LG per il gaming UltraGear, e 1 millisecondo di risposta

In occasione di IFA 2019, LG presenta la nuova lineup di monitor per il gaming UltraGear 1 millisecondo IPS NVIDIA G-SYNC, indicati come “progettati specificamente per i giocatori più esperti”. I nuovi monitor, che si vanno ad aggiungere alla lineup di display gaming IPS del produttore, saranno presentati per la prima volta a Berlino dal 6 all’11 settembre. Nel quarto trimestre dell’anno saranno disponibili in Europa e Nord America.

Il produttore spiega che tutti monitor della serie UltraGear sono ottimizzati per il gioco, con qualità delle immagini abbinata a “sorprendenti tempi di risposta”. Il monitor IPS UltraGear 1ms GTG (modello 27GN750) vanta il refresh rate più rapido della gamma (240Hz), velocità con la quale è possiible istantaneamente qualsiasi scenario di gioco.

Il monitor da 27 pollici Full HD vanta innativi display IPS; il produttore parla di “colori ricchi e naturali” e con un contrasto uniforme su un ampio angolo di visione. Grazie al supporto HDR10 e a immagini fluide e senza tearing o interruzioni garantite dal fatto di essere NVIDIA G-SYNC Compatible e all’Adaptive-Sync, il monitor in qeuestine offre ai giocatori ottimo un equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Il monitor 27GN750 si aggiunge ai modelli già esistenti 38GL950G e 27GL850 che utilizzano entrambi la tecnologia Nano IPS per offrire una riproduzione accurata dei colori e un’ampia gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3.

L’altra risoluzione e senza sfarfallio, e un tempo di risposta con un refresh rate a 144Hz (overclockable a 175Hz nel modello 38GL950G), i monitor UltraGear Nano IPS garantiscono prestazioni e caratteristiche da renderli perfetti per i giocatori. Il modello 27GL850 è NVIDIA G-SYNC Compatible e supporta HDR10, mentre il modello 38GL950G supporta i processori NVIDIA G-SYNC ed è compatibile con lo standard VESA DisplayHDR 400.

Tutti e tre i monitor UltraGear includono opzioni specifiche per il gaming come la modalità Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair, quest’ultima progettata per migliorare la precisione nei giochi FPS. I prezzi non sono stati comunicati.