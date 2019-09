Epson XP-970, la stampa di qualità in A3 direttamente da casa

Sono arrivate Epson XP-970 ed Epson XP-8600, due nuove stampanti domestiche che stampano con inchiostri a 6 colori rispettivamente nel formato A3 e A4. Entrambi i modelli sono in grado di stampare da mobile e si integrano con l’arredamento di casa grazie al design compatto ed elegante.

Utilizzano gli inchiostri Claria Photo HD a 6 colori che consentono di stampare fotografie lucide di livello professionale capaci di resistere fino a 300 anni in un album di foto.

Entrambe presentano un ampio display touch-screen a colori da 10,9 centimetri che permette di stampare fotografie direttamente da una scheda di memoria: si può stampare su CD e DVD e, con l’alimentatore posteriore per supporti speciali, anche su una vasta gamma di supporti e formati tra cui le carte fotografiche più spesse.

Offrono inoltre la stampa fronte/retro automatica per formati A4, il vassoio di uscita motorizzato e la possibilità di passare facilmente da un’attività all’altra grazie ai due vassoi a caricamento frontale (A4 e formato fotografico).

La stampante Epson XP-8600 costa 179,99 euro ed è già in vendita su Amazon mentre la stampante Epson XP-970 dovrebbe costare all’incirca il doppio (su Epson Australia è in vendita a 399 dollari) e dovrebbe arrivare in Italia entro la fine del mese.