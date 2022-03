Nuove conferme, niente più iMac da 27 pollici

Apple non ha – almeno per ora – intenzione di produrre iMac con display da 27″ o più pollici. Lo riferisce il sito 9to5Mac citando non meglio sue precisate fonti che sarebbero a conoscenza dei nuovi prodotti in preparazione, e secondo la quale “nel futuro immediato” Apple non presenterà un iMac con schermo più grande.

Con la presentazione del Mac Studio, Apple ha eliminato dai listini l’iMac da 27″ con CPU Intel. Un portavoce della Mela ha confermato al sito Ars Technica che l’iMac da 27″ ha raggiunto il termine del proprio ciclo di vita, spiegando ancora che l’azienda non ha intenzione di rilasciare un iMac con lo schermo più grande da affiancare all’iMac 24″.

Nonostante la “soppressione” del modello da 27″, sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple avrebbe in cantiere un iMac con display più grande, un iMac Pro di nuova generazione, ma la confusione dal mondo delle indiscrezione potrebbe essere stata fatta per via dello Studio Display, il nuovo monitor 5K da 27″ proposto ora da Apple.

Ross Young – apprezzato analista che si occupa di display – ha riferito che il display al quale una sua fonte faceva riferimento è un presunto “Studio Display Pro“, una variante dell’attuale Studio Display che dovrebbe arrivare fra qualche tempo (forse insieme ai nuovi Mac Pro).

Quest’ultimo analista ora ritiene poco probabile l’arrivo dell’iMac Pro e le ultime indiscrezioni di 9to5Mac sembrano concordare. Secondo il sito statunitense, Apple non avrebbe al momento intenzione di presentare versioni top di gamma del desktop all-in-one ma avrebbe ad ogni modo in cantiere un iMac da 24″ con CPU M2, una macchina che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Le fonti che diffondono indiscrezioni non sono ad ogni modo tutte concordi e c’è ancora chi prevede l’arrivo di un iMac Pro nel 2023: lo ha riferito recentemente il noto analista Ming-Chi Kuo, e anche il solitamente ben informato redattore di Bloomberg, Mark Gurman.

Un iMac Pro sarebbe al momento strano da collocare nella lineup di Apple, con molti utenti che a questo punto potrebbero optare per il Mac Studio affiancato dal nuovo monitor Apple o da un qualunque display di terze parti.