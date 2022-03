Apple prepara Studio Display Pro con tecnologia mini LED

Adesso Apple propone a listino il nuovo monitor Studio Display, ma forse già a giugno potrebbe presentare una versione ancora più professionale e di fascia alta denominata Studio Display Pro con tecnologia mini LED. L’anticipazione arriva da Ross Yong, uno dei maggiori esperti al mondo nel mercato di monitor e display che dopo la presentazione Apple dell’8 marzo (qui tutte le novità in un solo articolo), è riuscito a fare chiarezza su una serie di indizi provenienti dalla catena di fornitura di Cupertino.

Per mesi infatti erano noti i lavori di Apple e fornitori su un nuovo display da 27” dotato di videocamera integrata e anche di un processore Apple Silicon: tutti hanno pensato si trattasse del primo iMac 27” con Apple Silicon. Ma la strategia di Apple è cambiata, come dimostra l’introduzione di Mac Studio e Studio Display, trapelati solamente pochi giorni prima della presentazione.

Così ora secondo Ross Young Apple non sta lavorando a un iMac Apple Silicon da 27” e nemmeno a un rinnovato iMac Pro, bensì a una versione ancora più professionale e di fascia alta di Studio Display a cui si aggiungerà il suffisso Pro. Manterrà le caratteristiche e le funzioni principali che distinguono questo monitor dalla maggior parte degli schermi in commercio, a cui si aggiungerà però un pannello mini LED. Ne beneficerà non poco la qualità di visualizzazione, la luminosità, resa dei colori e così via, facendo però lievitare ulteriormente il prezzo di listino.

La presentazione è già prevista per il mese di giugno, quindi in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022, contestualmente alla probabile introduzione di un nuovo Mac Pro Apple Silicon. Fin qui tutto chiaro, ma a complicare le cose proprio in queste ore arriva anche un laconico post di Ming Chi Kuo, secondo il quale quest’anno Apple non introdurrà altri prodotti mini LED per problemi di costi, senza purtroppo offrire ulteriori precisazioni.

Apple Studio Display si distingue da gran parte dei monitor per la risoluzione ma anche per altre caratteristiche e funzioni esclusive.