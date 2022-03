Mac Studio, i dettagli dell’ultima meraviglia hardware di Apple

Nell’ambito dell’evento Peek Performance, Apple ha presentato – tra le altre cose – anche il nuovo Mac Studio con chip M1 Max e il nuovo M1 Ultra, promettendo “prestazioni mai viste” prima e offrendo varie porte di collegamento in un design compatto.

La combinazione Mac Studio insieme al nuovo monitor Studio Display (con display Retina 5K) è presentata da Apple come una soluzione pensata per fornire all’utente tutto il necessario per avere “la postazione di lavoro che ha sempre sognato”. Ricavato da un unico blocco in alluminio estruso, Mac Studio ha un ingombro di soli 19,7 cm x 19,7 cm e un’altezza di appena 9,4 cm, occupa pochissimo spazio e trova posto senza problemi sotto la maggior parte dei display.

Apple riferisce che “l’innovativo design termico” rende possibile un elevatissimo livello prestazioni. Il sistema con ventole su due lati, i canali dei flussi d’aria attentamente posizionati e oltre 4.000 perforazioni sul retro e sul fondo dello chassis guidano l’aria attraverso i componenti interni e raffreddano i chip ad alte prestazioni. Apple riferisce che il sistema “è incredibilmente silenzioso” anche con i carichi di lavoro più pesanti.

I chip M1 Max e M1 Ultra di Mac Studio promettono prestazioni della CPU e della GPU senza precedenti, e offrono più memoria unificata di ogni altro Mac. Come abbiamo spiegato qui, il chip M1 Ultra è stato sviluppato partendo da M1 Max e vanta la architettura UltraFusion che collega il die di due chip M1 Max creando un SoC (system on a chip) offrendo prestazioni e capacità senza precedenti. Il SoC è composto da ben 114 miliardi di transistor (stando a quanto riferisce Apple, nessun altro chip per personal computer ne ha così tanti).

Secondo i dati di Apple, Mac Studio con M1 Max vanta una CPU fino a 2,5 volte più veloce rispetto all’iMac 27″ più veloce con processore 10-core, una CPU fino al 50% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core, una grafica fino a 3,4 volte più scattante rispetto ad iMac 27″ e oltre il triplo rispetto a Mac Pro con la sua scheda grafica più diffusa. È fino a 7,5 volte più veloce di iMac 27″ e fino a 3,7 volte più scattante di Mac Pro 16-core nella conversione dei video.

Mac Studio con M1 Ultra, secondo Apple ha una CPU fino a 3,8 volte più veloce rispetto all’iMac 27″ più veloce con processore 10-core, una CPU fino al 90% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core, una CPU fino al 60% più veloce rispetto a Mac Pro 28-core, una grafica fino a 4,5 volte più scattante rispetto ad iMac 27″ e fino all’80% più veloce rispetto alla migliore scheda grafica per Mac disponibile a oggi ed è fino a 12 volte più veloce di iMac 27″ e fino a 5,6 volte più scattante di Mac Pro 28-core nella conversione dei video.

Apple riferisce che Mac Studio con M1 Ultra è in grado di riprodurre 18 stream di video ProRes 422 a 8K, un’impresa che nessun altro computer al mondo è in grado di eguagliare.

Mac Studio batte i record anche per quanto riguarda la memoria grafica su un sistema desktop, con memoria unificata fino a 64GB sui sistemi con chip M1 Max e fino a 128GB su quelli con M1 Ultra. La scheda grafica per workstation più potente disponibile oggi offre 48GB di memoria video: avere a disposizione così tanta memoria è indicato da Apple come “una vera rivoluzione” per i flussi di lavoro professionali. Inoltre, l’unità SSD di Mac Studio consente performance fino a 7,4 GB/s e una capacità fino a 8TB.

Sul retro ci sono quattro porte Thunderbolt 4 per collegare display e dispositivi ad alte prestazioni, una porta 10Gb Ethernet, due porte USB-A, una porta HDMI e un jack audio professionale per cuffie ad alta impedenza o altoparlanti amplificati esterni. Sono integrate anche le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Mac Studio include porte sul davanti, per un accesso più comodo. Ci sono due porte USB-C, che supportano USB 3 a 10 Gb/s sul modello con chip M1 Max e Thunderbolt 4 a 40 Gb/s su quello con M1 Ultra. C’è anche uno slot per schede SD e si possono collegare anche diversi monitor: fino a quattro Pro Display XDR oltre a una TV 4K.

I nuovi Mac Studio e Studio Display sono già in vendita su Apple Store online. Le consegne inizieranno venerdì 18 marzo, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati. Il prezzo di Mac Studio parte da 2.349 € nella versione con processore M1 Max e da 4.649 € con chip M1 Ultra.