Nuovi monitor Creative Touch Serie 5 di Optoma: Android sul grande schermo

Gli schermi interattivi costituiscono un nuovo e interessante mercato nonché un ambito di confronto in grado di offrire alle aziende concrete potenzialità di sviluppo. In questa nuova arena i prodotti stanno evolvendo rapidamente rendendo disponibili soluzioni sempre più perfezionate. Optoma dal canto suo ha saputo beneficiare del lavoro svolto in ambito videoproiezione mettendo a punto una famiglia di prodotti che integra tecnologie moderne e performanti.

“I nuovi schermi interattivi della Serie 5” riferisce Fabio Avara, responsabile dei prodotti professionali di Optoma “non sono un semplice strumento di comunicazione ma una soluzione completa, pronta per essere utilizzata in ogni ambito didattico e professionale senza la necessità di operare alcuna operazione aggiuntiva. Una volta estratti dal loro imballo e collegati alla rete elettrica, i monitor interattivi sono immediatamente pronti e configurati per svolgere le loro funzioni in scuole, negozi, sale riunioni, aule di formazione, mostre, musei e in qualsiasi altro contesto li si voglia utilizzare”.

I display interattivi sono disponibili nelle dimensioni 65″, 75″ e 86″, hanno tutti risoluzione 4K Ultra HD, sono dotati di vetro anti- fingerprint, sono dotati di sistema operativo Android 8.0, garantiscono un ampio angolo di visione e integrano un filtro per la luce blu che aiuta a ridurre le cause di affaticamento degli occhi e della stanchezza. L’adozione di queste componenti, spiega il produttore, contribuisce concretamente alla riduzione dell’affaticamento degli occhi e restituisce immagini nitide e vivide senza porre limiti di posizionamento per gli spettatori.

Le app preinstallate includono la Suite Office per consentire agli utenti di aprire e modificare i documenti di Microsoft Office nonché la condivisione dello schermo attraverso la App TapCast Pro e altro ancora. La penna inclusa permette di attivare l’applicazione della lavagna ottimizzando i tempi che normalmente impongono il cambio manuale di modalità. La cornice è estremamente sottile e il design curato, permettendo alla Serie 5 di adattersi a qualsiasi ambiente.