Samsung segna un terzo trimestre 2020 record ma non durerà

Che Samsung registrasse un terzo trimestre 2020 da record era già stato annunciato dalla società all’inizio di ottobre: ora i risultati dettagliati confermano che le vendite della divisione mobile sono aumentate di quasi il 50% grazie alla spinta dei nuovi terminali top di gamma Galaxy Note 20, del pieghevole di ultima generazione Galaxy Z Fold 2 ma anche per i modelli di fascia media.

Samsung nel terzo trimestre 2020 segna un profitto operativo di 8,2 miliardi di dollari, un aumento del 52% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Fanno bene anche le divisioni del colosso sudcoreano che producono parti e componenti per fornirli ad altri costruttori. Tra queste brilla la produzione di chip di memoria destinati a telefoni, server ma anche alle schede video delle console.

Tra i settori che trainano il record trimestrale rientra la divisione display, la stessa che fornisce ad Apple gran parte degli schermi OLED impiegati negli iPhone 12. Ma se iPhone e i chip di memoria sono i protagonisti del record di Samsung nel terzo trimestre del 2020, la multinazionale suggerisce che gli stessi potrebbero anche essere la causa del calo già previsto fin da ora per il quarto trimestre.

Naturalmente la multinazionale sudcoreana non cita espressamente gli iPhone, ma dichiara che per gli ultimi tre mesi dell’anno prevede un calo nelle vendite della divisione mobile e anche nelle vendite dei chip di memoria destinati ai server. Samsung indica una intensificazione della concorrenza negli smartphone che richiederà maggiori costi per pubblicità e marketing. Molti osservatori, riportati da CNBC, leggono che l’arrivo degli iPhone 12 si farà sentire sulle vendite di terminali Samsung.

Per quanto riguarda invece i chip di memoria, il mercato sta già subendo un calo dei prezzi di vendita che però dovrebbero culminare nell’ultimo trimestre del 2020 per poi tornare a risalire. Per tutte queste ragioni, anche se con il record arriva all’annuncio di un quarto trimestre sottotono, si prevede che Samsung potrà già recuperare nei primi mesi del prossimo anno.

La pandemia fa bene ai colossi della tecnologia: anche Microsoft ha registrato un trimestre molto positivo. Sono attesi i risultati Apple dell’ultimo trimestre 2020, che a calendario va da luglio a settembre, che Cupertino annuncerà giovedì 29 ottobre. Come avviene da sempre macitynet pubblicherà un articolo con tutti i punti salienti della presentazione Apple, oltre notizie e approfondimenti.