Le vendite iPhone 12 Pro superano le previsioni di Apple

Ancora prima della presentazione e del lancio, gli ordinativi di Apple concentravano il maggior volume di produzione su iPhone 12 da 6,1”, ora però Cupertino sembra registrare domanda e vendite iPhone 12 Pro superiori alle previsioni. (Qui la recensione di iPhone 12 Pro di macitynet).

Lo si evince dalle tempistiche di consegna che per questo modello continuano ad allungarsi: per alcuni modelli, colori e capacità di archiviazione i sistemi di Apple Store online indicano la disponibilità tra il 20 novembre e in alcuni casi addirittura il 27 novembre. Viceversa praticamente tutti gli iPhone 12 sono indicati in consegna nei primi giorni di novembre o al massimo entro il 20 novembre.

Naturalmente i tempi di consegna più lunghi possono dipendere sia da produzione e scorte, sia dalla maggiore richiesta. In ogni caso Digitimes, testata di Taiwan da sempre ben agganciata con la rete di costruttori, fornitori e assemblatori, indica che la domanda e le vendite degli iPhone 12 Pro hanno superato le previsioni di Apple. Per questa ragione ora Apple ha incrementato gli ordinativi di chip VCSEL necessari per il sensore di profondità e distanza LiDAR installato sul retro di iPhone 12 Pro e anche di iPhone 12 Pro Max.

I costruttori e i fornitori di queste componenti prevedono così un quarto trimestre migliore rispetto agli scorsi mesi, stesso discorso per le società che si occupano di chip e parti impiegati nel sistema di riconoscimento del volto Face ID presente su tutti gli iPhone top di gamma.

Giovedì 29 ottobre Apple presenta i risultati trimestrali ma, per la prima volta in anni, nel quarto trimestre 2020 non rientra l’inizio vendite degli iPhone, presentati e disponibili solo da ottobre. Sarà interessante osservare se Tim Cook o Luca Maestri rilasceranno qualche dichiarazione in merito al lancio degli iPhone 12 che ricade però interamente nel primo trimestre fiscale 2021, che per Apple corrisponde agli ultimi tre mesi di quest’anno.

Come avviene da sempre macitynet pubblicherà un articolo con tutti i punti salienti della presentazione Apple, oltre notizie e approfondimenti.