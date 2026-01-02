Apple ha annunciato nuovi programmi per Fitness+

Come lasciato intendere pochi giorni addietro su Instagram, Apple ha annunciato una serie di nuovi programmi per Fitness+, servizi di fitness e benessere pensati per aiutare gli utenti di Apple Watch e altri dispositivi Apple a rimanere attivi.

A partire dal 5 gennaio, Fitness+ prevede quattro nuovi programmi con piani di allenamento settimanali indicati come in grado di motivare l’utente, contrastando il fenomeno dell’abbandono dei buoni propositi e invogliarlo a raggiungere i propri obiettivi.

Secondo Apple molti utenti abbandonano i propositi di fitness del nuovo anno il secondo venerdì di gennaio, noto come il “Quitter Day” ma gli utenti Apple Watch sembrano più propensi a mantenere i propositi.

Apple ha predisposto un premio in per il mese di gennaio, ottenibile chiudendo tutti e tre gli anelli Attività per sette giorni consecutivi nel mese in questione, un incentivo che dovrebbe invogliare gli utenti a mantenere la costanza sin dai primi giorni dell’anno.

La sfida “Quit Quitting” su Strava sarà disponibile per tutto il mese di gennaio e prevede come premio un badge Apple Watch all’interno dell’app chi registra almeno dodici allenamenti nell’arco del mese.

Nuovi programmi multisettimanali

Dal 5 gennaio parte il programma “Make Your Fitness Comeback” per Allenamento di forza, HIIT e Yoga. Ogni settimana è tiene conto delle precedenti, aiutando gli utenti a migliorare passo dopo passo.

La serie Artist Spotlight, allenamenti accompagnati da musica, prevede brani di KAROL G, e dal 5 febbraio, di Bad Bunny.

Nuovi episodi di Time to Walk dal 19 gennaio con l’attore e produttore Penn Badgley, Mel B delle Spice Girls e l’attrice Michelle Monaghan.

Apple riferisce di uno studio su quattro anni di dati su circa 100.000 partecipanti ai programmi Apple Heart e Movement Study che hanno indossato Apple Watch; secondo questi dati dopo un calo stagionale dell’attività fisica tra novembre e dicembre, i minuti medi di esercizio giornalieri aumentano a gennaio e continuano a crescere fino alla primavera. Più del 60% delle persone ha incrementato gli esercizi di oltre il 10% nelle prime due settimane di gennaio, rispetto ai livelli di dicembre. Circa l’80% ha mantenuto questo incremento fino alla fine di gennaio e il 90% di questo gruppo ha continuato a registrare livelli più alti di attività anche nei mesi di febbraio e marzo; secondo Apple l’uso di Apple Watch e del servizio Fitness+ ha un impatto reale sulla continuità degli allenamenti.

L’app Fitness+ può essere usata da iPhone, iPad e anche da Apple TV. Con l’abbonamento a Fitness+, su Apple Watch si trovano gli allenamenti audio nell’app Allenamento e le meditazioni audio nell’app Mindfulness. Non è fondamentale avere un Apple Watch; allenandosi con quest’ultimo, è possibile vedere sullo schermo i proprio parametri in tempo reale, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e l’andamento dei tre anelli Attività.