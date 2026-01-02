Punkt MC03, il ritorno del pioniere svizzero dello smartphone minimalista tutto sicurezza

Punkt, l’azienda svizzera pioniera nel settore della telefonia minimalista, è tornata alla carica con un nuovo modello, l’MC03, confermando la sua storica dedizione alla privacy.

Proprio come in passato, il dispositivo è animato da AphyOS, un sistema operativo fortemente incentrato sulla privacy e basato sull’Android Open Source Project. Questa versione specifica sembra trarre ispirazione dalla linea Light Phone, presentando un’interfaccia utente che include una riga di testo dallo stile pulito per le scorciatoie più comuni, come la posta, i contatti e il calendario.

Una caratteristica distintiva dell’architettura software dell’MC03 (successore diretto del modello MC02) è la suddivisione dei dati in due sezioni: da una parte c’è “The Vault”, un’enclave sicura per le applicazioni che Punkt ha rigorosamente verificato, e dall’altra il “Wild Web”, che offre la libertà di installare qualsiasi applicazione Android standard.

Come garantisce sicurezza

Per garantire la sicurezza anche in quest’ultima modalità, interviene “Ledger“, un sistema di salvaguardie visibili che permette di gestire la privacy in modo trasparente. Molto simile al gestore delle autorizzazioni di Android, Ledger consente all’utente di definire con precisione quali dati, sensori e risorse di background siano accessibili a ciascuna app: un processo che, pur richiedendo la pazienza di approvare o negare i singoli permessi, restituisce un controllo estremamente granulare sulle proprie informazioni personali.

All’interno di “The Vault” sono già disponibili tutte le app di un’altra nota azienda svizzera, Proton, incluse Mail, Calendar, Drive, VPN e Pass.

Hardware a bordo

Sul fronte hardware, chi sceglie l’MC03 non lo fa per ottenere specifiche all’avanguardia, ma troverà comunque una dotazione solida che comprende un display OLED con refresh rate a 120Hz, ideale per far risaltare l’interfaccia nera, una batteria rimovibile da 5.200 mAh, una fotocamera da 64MP e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Le spedizioni per il mercato europeo inizieranno già entro questo mese, con un prezzo di vendita fissato a 699 euro.L’utilizzo dell’MC03 richiede la sottoscrizione di un abbonamento, una scelta che Punkt giustifica come il prezzo da pagare per mantenere i propri dati riservati anziché cederli a terzi come merce di scambio.

Il primo anno di servizio è incluso nell’acquisto, dopodiché sarà necessario sostenere un costo mensile di 9,99 euro, sebbene sia possibile risparmiare fino al 60% optando per piani a lungo termine.