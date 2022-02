Samsung Electronics ha annunciato un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. Sono presenti miglioramenti come “l’allenamento a intervalli avanzato” pensato per qualsiasi ciclista o runner, un nuovo programma di coaching del sonno, e nuovi insight sulla composizione corporea.

Gli utenti di Galaxy Watch4 hanno a disposizione nuovi modi di personalizzare il look con quadranti aggiornati e una nuova linea di cinturini.

Il produttore spiega che l’ultimo aggiornamento sulla composizione corporea fornisce agli utenti ancora più informazioni sui loro progressi. Samsung Health offrirà anche approfondimenti sulla composizione corporea forniti da Centr (al momento solo in inglese), un programma di fitness digitale curato da Chris Hemsworth, che aiuta gli utenti a migliorare la loro salute, la forma fisica e il proprio mindset. Inoltre, i possessori di Galaxy Watch4 potranno beneficiare di 30 giorni di prova per l’accesso a Centr.

La nuova funzione per i runner e i ciclisti consente di preimpostare la durata, la distanza e il numero di ripetizioni dell’allenamento. Galaxy Watch4 guida l’utente attraverso sessioni di allenamento con intensità personalizzate con una serie di allenamenti ad alta intensità intervallati da allenamenti a bassa intensità, ottenendo un allenamento mirato ogni volta.

Il produttore riferisce di stare portando avanti la collaborazione con app come adidas Running e Strava per supportore gli utenti a migliorare i loro allenamenti.

Di particolsrr interesse il nuovo programma di coaching del sonno che aiuta gli utenti a sviluppare migliori abitudini di riposo. Tracciando i pattern di sonno per sette giorni e completando due sondaggi, il programma assegna uno degli otto animali simbolo che rappresentano il tipo di sonno dell’utente. Successivamente, guida gli utenti attraverso un programma di coaching della durata di quattro o cinque settimane che include obiettivi, liste di verifica, articoli relativi al sonno, guida alla meditazione e report regolari per sostenere gli utenti mentre si impegnano a migliorare la loro qualità del sonno.

Galaxy Watch4 riconosce quando gli utenti si addormentano e spegne automaticamente le luci abilitate da Samsung SmartThings per contribuire a creare migliori condizioni di riposo.

In combinazione con la tecnologia BioActive Sensor e l’app Samsung Health Monitor Galaxy Watch4 misura la pressione sanguigna (BP) e l’elettrocardiogramma (ECG), consentendo di monitorare la salute del cuore in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Il produttore riferisce che ora è possibile personalizzare ulteriormente il quadrante con colori aggiuntivi e caratteri. Saranno inoltre disponibii nuovi colori del cinturino come il bordeaux e il crema, e la nuova fascia in tessuto e il braccialetto a maglie.

Google Assistant sarà disponibile sulla serie Galaxy Watch4 nei prossimi mesi. Con l’accesso sia a Bixby che a Google Assistant, sarà ovviamente possibile richiamare funzioni possibili dall’assistente vocale.

Laggiornamento software è gi disponibile tramite l’app Galaxy Wearable per Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. U nuovi cinturini potranno essere acquistati a partire da fine febbraio.