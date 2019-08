Nuovo firmware per Canon EOS R ed EOS RP: da installare subito

Canon annuncia la disponibilità di nuovi aggiornamenti firmware per EOS R ed EOS RP, rispettivamente in versione 1.3.0 e 1.2.0, che innanzitutto estendono la compatibilità con i nuovi obiettivi Canon RF.

Installarlo è importante in special modo per chi acquisterà il nuovo obiettivo RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, presentato lo scorso luglio e in vendita anche su Amazon a partire dal prossimo 20 settembre. Si tratta di un obiettivo zoom 10x portatile e versatile, progettato per offrire l’opportunità di fotografare sia panorami grandangolari che primi piani senza mai cambiare obiettivo, risultando particolarmente versatile anche per le fotografie sportive e naturalistiche.

L’aggiornamento di cui sopra va correggere anche il fenomeno dell’oscuramento che si verifica nella parte superiore di alcune immagini scattate con sincronizzazione ad alta velocità e flash esterno, quindi è particolarmente utile installarlo già da adesso.

Per chi fosse interessato lasciamo di seguito i link per il download che, lo specifichiamo, è completamente gratuito.

Aggiornamento firmware

Questo firmware è disponibile per Windows e Mac. E’ consigliabile leggere attentamente le istruzioni prima di avviare il download.