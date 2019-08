Da Hyundai e KIA uno scooter elettrico con 20 km di autonomia

Hyundai aveva mostrato al CES2017 il prototipo di uno scooter elettrico ma ora è pronta a mostrare un concept più concreto e fattibile: uno scooter pieghevole pensato per “l’ultimo miglio”, ideale per le zone nelle quali circolare con l’auto diventa un disagio.

Lo scooter funziona alla tregua del monopattino elettrico Audi E-Tron, in grado di arrivare a un massimo di circa 20 km/h, e raggiungere una distanza di circa 20 km, ma è specificatamente progettato per l’integrazione con le auto di Hyundai e Kia. È anche possibile trasportarlo a bordo di veicoli e ricaricarlo con l’energia prodotta mentre si guida. Futuri veicoli delle due case automobilistiche potrebbero essere dotati di una presa dedicata per ricaricare lo scooter.

Il motoveicolo, denominato per il momento come “E Scooter”, integra una batteria da 10,5 Ah che consente di offrire una autonomia massima di 20 km e di raggiungere una velocità fino a 20 km / h. il Gruppo asiatico ha previsto un sistema di frenata rigenerativa che dovrebbe aumentare l’autonomia del 7%.

Sul manubrio è presente un display digitale con il quale è possibile controllare la carica della batteria e la velocità attuale; sono presenti anche fari a LED e due fanali posteriori per la guida notturna. Il trasporto è facilissimo: può essere piegato in tre parti e pesa circa 7,7 chili: più leggero e compatto di qualsiasi altro prodotto del genere.