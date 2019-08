Ritorno a scuola con sconto: MacBook Pro 13″ -27% su Amazon

Cercate un Mac per vostro figlio che deve tornare a scuola o una macchina portatile da affiancare ad un desktop? Pensate che i nuovi modelli dei MacBook Pro siano troppo costosi oppure che i MacBook Air siano poco potenti? Andate su Amazon dove trovate a prezzi davvero interessanti la precedente versione dei MacBook Pro 13″. I vecchi modelli, che tanto vecchi non sono se si fa un confronto sulle prestazioni e si tiene in considerazione il vantaggio nel rapporto tra prezzo e prestazioni, si comprano ai prezzi minimi del mercato. In particolare il modello da 128 GB costa, da un venditore. conosciuto ed affidabile come R-Store, 1129 euro invece che 1549 euro del prezzo originale (sconto del 27%). Il modello da 256 GB costa 1429 euro invece che 1799 euro (sconto del 20%).

Vi ricordiamo i “dati di targa” di queste macchine

Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione

Velocità fino a 2,3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz)

Display Retina da 13″ (2560×1600 a 227 pixel per pollice)

Intel Iris Plus Graphics 640

8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz

Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C)

Fino a 10 ore di autonomia

Trackpad Force Touch

Il MacBook Pro 13″, lo ricordiamo, è stato recentemente rinnovato cambiando la configurazione sia delle versioni superiori e che di quelle entry level, tutte ora dotate di touch bar e Touch ID, ma per chi cerca qualche cos di economico questi Mac che vi segnaliamo sono di assoluto interesse. La ridotta capacità di memoria da 128 GB o 256 GB non deve essere considerato un essere un problema per chi si occupa di testo, editing di codice o foto leggere. Del resto è anche possibile usare dischi esterni che saranno velocissimi grazie alle porte Thunderbolt 3.

Come sempre vi raccomandiamo di comprare subito se siete interessati al prodotto. In i prezzi scontati di Amazon sono durati spesso lo spazio (letteralmente) di un mattino. Del resto il Mac in sconto del 27% è un pezzo singolo…

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.