Nuovo iPad Pro: set di accessori da Zagg e OtterBox

Nuovo iPad Pro, nuovo set di accessori da Zagg e OtterBox. Per chi ne ha già ordinato uno – le prime consegne dovrebbero arrivare domani – potrebbero rivelarsi particolarmente utili sia per proteggere il nuovo tablet, sia per estenderne le funzionalità senza dissanguarsi acquistando quella originale Apple, che avrà certamente i suoi vantaggi ma ad un prezzo che oscilla tra i 339 euro e i 399 euro in base alla versione scelta.

Le soluzioni di Zagg e Otterbox infatti costano la metà e talvolta anche meno: ad esempio la Slim Book Go di Zagg costa 100 dollari nella versione per iPad Pro 11” e 130 dollari per il modello da 12.9”. Si tratta di una cover con tastiera ultra-sottile e removibile con tasti retroilluminati, utilizzabile con più dispositivi contemporaneamente grazie alla funzione multi-accoppiamento e con cavalletto incorporato.

In alternativa c’è la versione anti-tutto della stessa custodia: si tratta della Rugged Book Go di Zagg che è progettata per resistere ad urti e cadute fino a 2 metri di altezza. Il prezzo è di 150 dollari sia per la versione da 11” che per quella da 12.9”.

Precisiamo che nessuna delle nuove cover-tastiera di Zagg per iPad Pro 2020 è dotata di trackpad, una funzionalità che per il momento sembra essere limitata alla sola tastiera Magic Keyboard di Apple e ad alcune soluzioni di Logitech.

Chi invece non ha bisogno della tastiera può eventualmente ripiegare nella cover PiPad Pro di Otterbox, che offrono una protezione totale del tablet senza aggiungere ingombri eccessivi.

La custodia è dotata di copertina per proteggere lo schermo del dispositivo quando non è in uso e, come l’originale Smart Cover di Apple, si può ripiegare per trasformarsi in un pratico supporto. Il costo di questa soluzione, in vendita su Apple Store, è di 99,95 euro per iPad Pro da 11” e 119,95 euro per il modello compatibile con l’ultimo iPad Pro di Apple con schermo da 12.9”.