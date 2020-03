Safari 13.1 per Mac importa le password da Chrome

La versione 13.1 di Safari distribuita con gli aggiornamenti di macOS High Sierra, Mojave e Catalina integra piccole novità, alcune visibili, altre meno. È stata integrata una opzione che consente di importare le password di Chrome nel portachiavi iCloud per riempire automaticamente le password in modo semplice su Safari e su tutti i dispositivi.

Per importare le password da Safari basta selezionare dal menu “File” la voce “Importa da”. Come sempre è possibile selezionare Segnalibri, Cronologia e ora anche Password. È possibile effettuare questa operazione in qualsiasi momento dopo aver iniziato a utilizzare Safari, anche se abbiamo già importato degli elementi.

Altra novità di Safari 13.1 sono i controlli per duplicare un pannello e chiudere tutti i pannelli a destra di quello attuale. Facendo cltr-click (tasto destro del mouse o equivalente combinazione con il trackpad) su un pannello è possibile selezionare la voce “Duplica pannello”. Questa funzione è richiamabile anche dal menu “Finestra”.

La voce “Chiudi pannelli a destra” appare solo quando, appunto, sono presenti dei pannelli sulla destra che quindi possono essere chiusi in un colpo solo. Se non vi sono altri pannelli a destra, appare il comando “Chiusi pannello” (già presente nelle precedenti versioni di Safari).

Ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha rilasciato l’aggiornamento macOS Catalina 10.15.4 che introduce la condivisione cartelle iCloud dal Finder. L’ultima versione di Safari per Mac, iPhone e iPad blocca i cookies terze parti come misura per incrementare la privacy degli utenti Apple.