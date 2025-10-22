Offerta smartwatch KESHUYOU, il prezzo di un caffè per provare la tecnologia da polso

Se siete alla ricerca di uno smartwatch essenziale, semplice da utilizzare e con funzioni base per il monitoraggio della salute e la ricezione delle notifiche al polso, il modello KESHUYOU Y13 attualmente in promozione potrebbe fare al caso vostro.

Si collega ai dispositivi Android (da 5.0 in su) e iPhone (a partire da iOS 9) tramite Bluetooth 5.0 e lo controllate tramite l’app FitPro per gestire alcune delle funzioni principali come la ricezione di chiamate, i promemoria per messaggi e app social, nonché la riproduzione musicale e il controllo remoto della fotocamera.

Monta uno schermo TFT da 1,44 pollici touch screen con sfondo personalizzabile, mentre esteticamente si ispira leggermente ad Apple Watch, con una cassa in lega metallica dalla forma quadrata e cinturino in silicone.

L’autonomia si attesta intorno ai 2-3 giorni e la batteria si ricarica tramite cavo magnetico. Include inoltre diversi sensori per contapassi e monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dei livelli di ossigeno nel sangue.

Tuttavia visto il prezzo è bene sottolineare che si dovrebbe trattare di rilevazioni indicative e non comparabili con strumenti medici certificati: nel caso queste funzioni usatele più come riferimento generale che come strumento da portare all’attenzione del medico curante.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1.50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Nel considerare l’acquisto di un prodotto, il prezzo rappresenta spesso un parametro utile per interpretarne le potenzialità.

