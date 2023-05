Nvidia presenta la super Ethernet per AI e un supercomputer con chip Grace Hopper

Nell’ambito del Computex di Taipei (Taiwan), il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato una serie di novità, incluso quello che è stato indicato come un nuovo tipo di switch ethernet pensato per spostare grandi volumi di dati nelle attività legate all’AI (Intelligenza Artificiale).

Spectrum-X è una famiglia di prodotti ethernet, presentati come i primi per l’high-performance ethernet per l’AI.

Lo switch Spectrum-4 è indicato come il primo al mondo in grado di offrire velocità di trasferimento dati pari a 51Tb/sec, e costruito specificatamente per le reti IA.

Lo switch in questione funziona con una data-processing unit (DPU) BlueField di Nvidia – chip in grado di gestire il prelevamento e l’accodamento dei dati – e transceiver in fibra ottica di Nvidia. È in grado di instradare 128 porte Ethernet da 400 gigabit o 64 porte da 800 gigabit; secondo il produttore non perde pacchetti e quindi offre connessioni molto stabili consentendo la diffusione del traffico in modo ottimale.

Lo switch ethernet Spectrum-4 sfrutta cento miliardi di transistor sun un die di 90x90mm creato con il processo produttivo 4N di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). La maggior parte maggioranza degli elementi di silicio degli switch è fornita da Broadcom e – riferisce ZDNet – i clienti sono produttori di apparecchiature di rete quali Cisco Systems, Arista Networks, Extreme Networks, Juniper Networks e altri ancora per aggiornare apparecchiature per gestire al meglio il traffico IA.

Nvidia ha anche annunciato DGX GH200, un supercomputer per l’AI pensato per favorire “lo sviluppo di enormi modelli di AI generativa”.

GH200 vanta 256 Grace Hopper, superchip in grado di lavorare come una singola GPU, sfruttare enormi spazi di memoria con interconnessioni NVLink e il nuovo NVLink Switch System e offrire potenza pari a 1 exaflop (“quasi 500 volte più memoria rispetto alla precedente generazione NVIDIA DGX A100 presentata nel 2020”).

Tra le prime società che hanno deciso di acquistare DGX GH200, ci sono Google Cloud, Meta e Microsoft.

Nell’ambito dello stesso keynote è stato presentato anche MGX, una architettura di riferimento per costruttori di sistemi che permette di creare centinaia di varianti server. Tra i primi partner che sfrutteranno queste specifiche ci sono ASRock Rack, ASUS, GIGABYTE, Pegatron, QCT, e Supermicro.

Nvidia ha recentemente raggiunto la valutazione di mille miliardi in borsa. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet