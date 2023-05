Twitter, Apple ha attivato l’hashflag per la WWDC23

Si avvicina la WWDC23 Apple del 5 giugno – conferenza sviluppatori nel corso della quale dovrebbero essere presentate le future versioni preliminari dei suoi vari sistemi operativi (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS) e annunciate novità hardware (una su tute il visore AR/VR di cui si parla da anni)- e la Casa di Cupertino ha attivato l’hashtag #WWDC23 con un hashflag dedicato su Twitter.

Gli hashflag, lo ricordiamo, sono hashtag seguiti da emoji e che prevedono una menzione speciale su Twitter. Gli hashtag sono seguiti da un’emoji esclusiva, usate dalle aziende in particolari occasioni, per permette di tracciare un evento con un semplice click. Una volta che Twitter concede l’utilizzo di un hashflag, questi non possono essere usati da altri ma solo dall’azienda che ne ha fatto richiesta e pagato.

L’hashtag personalizzato dedicato all’evento del 5 giugno prevede il logo della Mela con colori (tonalità blu, viola, rosa e nero) allineati a quelli usati per il materiale di marketing per la promozione della WWDC23, in linea con gli inviti già diramati

Apple ha usato una piccola icona con gli hashtag in occasioni di eventi speciali begli anni passati, e in occasione di eventi come quello per presentazione dei nuovi iPhone, iPad Air e Apple Watch.

Twitter consente di usare emoji con gli hashtag come strategia di marketing. Gli Hashflag si vedono raramente perché Twitter li fa pagare profumatamente; per un evento come il Superbowl, Pepsi ha pagato oltre un milione di dollari per l’Hashflag dedicato, cifra che dà un’idea del motivo per cui gli Hashflags si vedono solo associati esclusivamente in occasione di particolari eventi, usati da grandi nomi e marchi, pensati per aumentare il coinvolgimento di un brand quando si avvicina un particolare evento.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.