Foxconn tornerà presto ai normali livelli di produzione iPhone

Insieme ai risultati dell’ultimo trimestre, e alle previsioni per quello fondamentale di Natale in corso, Foxconn annuncia che la produzione di iPhone nella mega fabbrica di Zhengzhou colpita da blocchi e restrizioni per Covid in quell’area, tornerà ai normali livelli di produzione il più presto possibile.

Non solo: i dirigenti della società sembrano convinti del ritorno alla normalità in tempi brevi, visto che non prevedono conseguenze di lungo termine, come riporta The Wall Street Journal. Per il terzo trimestre la società ha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 5%, mentre il fatturato ha segnato un aumento del 24%, risultati decisamente positivi rispetto alle trimestrali altalenanti o al di sotto delle previsioni di diverse società di tecnologia.

Ma anche se Foxconn farà tutto il possibile per ritornare alla normale produzione di iPhone a Zhengzhou, un impatto sul trimestre in corso è inevitabile. Apple ha già avvisato per scarsa disponibilità e lunghi tempi di attesa per iPhone 14 Pro, mentre Foxconn prevede un fatturato dell’ultimo trimestre leggermente inferiore rispetto al 2021.

Questo proprio a causa dei blocchi per Covid nell’area di Zhengzhou, dove si trova la più grande fabbrica di iPhone al mondo: si stima che qui venga prodotto l’80% di tutti gli iPhone venduto nel pianeta. Gli ultimi aggiornamenti della situazione locale della pandemia lasciano ben sperare. Nella regione diverse aree hanno già terminato il blocco totale di una settimana, mentre l’area che include la città fabbrica di Foxconn è ancora sottoposta a un «Controllo temporaneo per evitare ricadute».

Il governo cinese sta subendo una crescente pressione politica ed economica per porre fine alla sua politica zero-COVID-19, che mira a utilizzare i blocchi a oltranza per intere città di milioni di persone nel tentativo, finora fallito, di sradicare il virus dal paese. I cinesi stanno esprimendo la propria frustrazione, mentre le aziende lottano per mantenere la produzione durante i blocchi.

