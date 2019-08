Offerta del giorno: piccolissimo SSD WD, perfetto per MacBook Pro: 512 GB a 99,99€

Un SSD super tascabile da portare ovunque con voi ad un prezzo davvero speciale? Lo trovate su Amazon dove il WD My Passport SSD grazie ad una offerta del giorno costa 99,99 euro nella versione da 512 GB.

Questo disco, provato da Macitynet qui, è costruito su misura delle ultime generazioni di MacBook e computer portatili con presa USB-C. E’ molto piccolo (misura nello specifico 9 x 4,5 x 1 centimetri circa) e può ospitare fino a 1 TB di memoria per archiviare tutti i file con estrema facilità anche in mobilità.

Il suo punto di forza è però la velocità, stimata fino a 540 MB/s, il che lo posiziona tra i dischi SSD più veloci della linea My Passport di Western Digital. La presa USB-C è di tipo 3.1 Gen 2 (10 GB/s), alla quale si può collegare anche il cavo USB-C già fornito in dotazione, accompagnato anche da un adattatore USB-A per poterlo collegare perfino ai computer tradizionali o di precedente generazione.

Grazie alle prestazioni elevate date dalla sua velocità permette di eseguire macchine virtuali sul computer, che potrà così essere alleggerito da eventuali installazioni. Con l’acquisto del disco è incluso il software WD Backup che facilita l’esecuzione del backup automatico dei file ad alta capacità sull’unità o sull’account cloud Dropbox (è compatibile anche con Apple Time Machine ma è necessaria la riformattazione del disco).

WD My Passport SSD è tra l’altro il primo disco esterno SSD dell’azienda ed è ottimo anche dal punto di vista della sicurezza, grazie alla crittografia AES a 256 bit, accompagnata da una protezione con password opzionale.

Dimensioni e capacità lo rendono l’ideale per portare tutti i file sempre con sé e dal punto di vista della mobilità è anche molto resistente: è infatti costruito per sopportare cadute fino a 2 metri di altezza e resistere a 1500G di forza.

Il disco è immediatamente pronto all’uso ed è compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS High Sierra, Sierra o El Capitan: per altri sistemi operativi potrebbe essere necessaria la riformattazione. Si tratta di un’ottima opzione sopratutto per chi vuole risparmiare nell’acquisto di un MacBook, MacBook Air o MacBook Pro portandosi dietro un accessorio di poco consumo, poco ingombro e…. tanta capacità.

Nella versione da 512 GB costerebbe intorno tra i 130 e i 150 euro. Grazie ad una offerta del giorno lo pagate solo 99,99 euro, il prezzo migliore che abbiamo mai visto