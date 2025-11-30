Facebook Twitter Youtube

Offerta FRITZ!Box 6850 5G: il router con ideale per case isolate e camper

Nelle case isolate e in tutti quei luoghi dove la rete fissa non arriva o è troppo lenta, la connettività passa quasi sempre dal mobile.

È esattamente lo scenario per cui FRITZ! propone il FRITZ!Box 6850 5G International ora con lo sconto del 30% per il Black Friday a 399 €: un router con slot SIM pensato per trasformare il 5G (o, quando serve, il 4G/LTE) in una rete domestica stabile, completa e pronta a lavorare 24/7. Non è il classico hotspot “potenziato”, ma un FRITZ!Box a tutti gli effetti, con l’approccio da infrastruttura di casa che distingue da anni la casa tedesca.

Il vantaggio principale è immediato: si inserisce la SIM, si avvia la configurazione guidata e si porta internet dove non ci sono cavi, tecnici o tempi di attesa. In un contesto di seconde case o di abitazioni in zone rurali, questa semplicità è un valore concreto.

In più, i consumi sono contenuti per un router di questa classe (circa 6 W medi, picchi fino a ~18 W), quindi si alimenta senza drammi con un piccolo inverter o una power station, come spesso si fa in camper.

Il router sceglie in automatico la migliore rete disponibile, sfruttando il 5G quando c’è copertura e scalando senza traumi su LTE avanzato quando il segnale è più debole. In pratica si adatta alla realtà del territorio, evitando all’utente di dover inseguire soluzioni alternative.

Con le potenzialità di una rete mesh integrata

L’altro punto forte, tipicamente Fritz!, è la gestione della copertura Wi-Fi. Il 6850 5G può diventare il centro di una rete Mesh espandibile con repeater o powerline FRITZ!, mantenendo un unico nome di rete e un roaming trasparente. In case su più piani, con muri spessi o spazi esterni da raggiungere, significa avere una connessione uniforme senza dover cambiare rete a mano o convivere con zone d’ombra. È una differenza che si sente nell’uso quotidiano, soprattutto quando la casa è abitata solo in alcune stagioni e si vuole un sistema che “funzioni e basta”.

Come ogni FRITZ!Box, anche questo modello integra funzioni che vanno oltre l’accesso a internet. FRITZ!OS offre un’interfaccia in italiano, chiara e ricca di controlli: rete ospiti separata, parental control, priorità ai dispositivi per lo streaming o il lavoro, monitoraggio della qualità del segnale mobile e diagnostica avanzata. A questo si aggiunge la base DECT per telefoni cordless e dispositivi smart home Fritz, utile per chi desidera gestire casa e consumi a distanza.

FRITZ!Box 6850 5G International
Router 5G/LTE con slot SIM, Wi-Fi Mesh e FRITZ!OS

Pensato per portare internet veloce via rete mobile in case isolate, seconde case e aree non servite da fibra o DSL, mantenendo le funzioni complete di un FRITZ!Box per rete domestica e smart home.

Connettività mobile 5G con fallback automatico su 4G/LTE
Slot SIM Sì, per accesso internet e telefonia mobile
Wi-Fi Dual band con supporto Mesh AVM
Rete Mesh Compatibile con FRITZ!Repeater e FRITZ!Powerline per copertura multi-stanza
Porte LAN Ethernet Gigabit per dispositivi cablati (PC, TV, console, NAS)
Telefonia VoIP e gestione chiamate con base DECT integrata
Smart home Integrazione con dispositivi FRITZ!DECT (prese, termostati, sensori)
Sistema operativo FRITZ!OS in italiano, aggiornamenti regolari e funzioni avanzate
Funzioni rete Rete ospiti, parental control, QoS/priorità traffico, monitor segnale mobile
Uso ideale Baite, case di campagna, seconde case, FWA, backup di rete

FRITZ!Box 6850 5G International è una soluzione concreta per chi ha bisogno di una rete affidabile lontano dalla fibra: veloce dove il 5G è presente, resiliente dove non lo è, e soprattutto costruita con la solidità, gli aggiornamenti di lungo periodo e la cura software che da sempre rendono i prodotti FRITZ! una scelta “da installare e dimenticare”.

Con lo sconto del 30% in occasione del Black Friday valido fino al primo di Dicembre 2025 costa solo 399 e ci sono ancora più motivi per portarselo in casa, in un rifugio e pure nel vostro camper.

 

