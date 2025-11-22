Facebook Twitter Youtube
Black Friday: Samsung sconta Monitor di qualità per ufficio e gaming

Samsung, nuovi monitor Odyssey OLED, Smart M8 e ViewFinity

Samsung sta approfittando delle offerte Black Friday scontando diversi monitor con un buon equilibrio tra qualità visiva, funzionalità e attenzione al benessere degli occhi.

La gamma spazia dai monitor da usare tutti i giorni a quelli professionali, fino ai modelli pensati per il gaming, quindi parliamo di soluzioni adatte a esigenze molto diverse tra loro. Le tecnologie per la riduzione dell’affaticamento visivo, la fedeltà cromatica e i pannelli con frequenze di aggiornamento elevate contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso più confortevole e fluida in ogni contesto.

Black Friday, il monitor Samsung Smart M7, 32” 4K con AirPlay 2 in offerta a 299,90 €
Black Friday: Samsung sconta Monitor di qualità e gentili con gli occhi – macitynet.it

Sono diversi i monitor multifunzione che integrano piattaforme smart e offrono ampia connettività e funzioni pensate per chi alterna produttività e intrattenimento. Le soluzioni rivolte agli ambienti professionali invece puntano soprattutto su affidabilità, controllo remoto e riproduzione dei contenuti in alta definizione.

La linea dedicata ai videogiocatori mette invece l’accento su reattività, frequenze molto alte e formati immersivi. Insomma: per chi desidera un display curato sotto ogni aspetto, queste offerte non andrebbero prese sotto gamba.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

