Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Offerte Amazon 13 ottobre su Apple, Govee, Ring, Meta, LG, Logitech, Philips, Baseus – aggiornato
OfferteSconti speciali

Offerte Amazon 13 ottobre su Apple, Govee, Ring, Meta, LG, Logitech, Philips, Baseus – aggiornato

Di Pubblicità

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

  1. Audible GRATIS 3 mesi, audiolibri e podcast da ascoltare senza sborsare un Euro fino al 16 Ottobre
  2. Kindle Unlimited GRATIS 3 mesi comprando un ereader Kindle e leggete tutto quello che volete fino a Natale
  3. Lista nozze online, tanti vantaggi per chi la prepara e prenota con Amazon

Non dimenticate infine che su Amazon potete creare la Lista Nozze e la Lista Nascita ma anche abbonarvi a diversi servizi tra cui:

La lista di oggi comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

MacBook, Mac e accessori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone e accessori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPad e accessori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

AirPods e Airtag

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Apple Watch

Sto caricando altre schede...

Altre Offerte

Monitor, TV, Videoproiettori e impianti Smart

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Foto e Video

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Musica e Audio

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Memorie, Lettori di schede ed Enclosure

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Caricatori, Cavi, Powerbank e Energia solare

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Informatica, Accessori, Scuola e Ufficio

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Domotica, Casa e Illuminazione

A 35,99 € invece di 39,99 € | sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

A 67,49 € invece di 89,99 € | sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta
Sto caricando altre schede...

Elettrodomestici e Pulizia

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Salute, Benessere e Cura della persona

Sto caricando altre schede...

Giardino e Fai da te

Sto caricando altre schede...

Videogiochi, Console, Giocattoli e accessori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

Ancora Festa Prime: cerca nella home page di macitynet.it gli articoli con questo prefisso e scopri le offerte ancora valide dopo l'8 Ottobre tra cui...

Offerte Amazon

Articolo precedente
Con l’app MyRaee il riciclo dei rifiuti elettronici è facile e responsabile
Articolo successivo
Terza beta di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 agli sviluppatori

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.