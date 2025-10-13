Facebook Twitter Youtube

Con l’app MyRaee il riciclo dei rifiuti elettronici è facile e responsabile

Di Emiliano Contarino
MyRaee è l'app che rende semplice e responsabile il riciclo dei rifiuti elettronici - macitynet.it
Arriva in App Store e Google Play l’app MyRaee, gratuita e ideata dai Consorzi Ecoped e Ridomus, parte dell’Hub Safe, pensata per aiutare i cittadini a riconoscere, riparare e smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Grazie a questa applicazione, proteggere l’ambiente diventa un gesto semplice, veloce e alla portata di tutti.

MyRaee nasce dal presupposto che i rifiuti elettronici rappresentano la categoria di scarti in più rapida crescita in Europa, e in Italia meno del 40% viene gestito correttamente, con gravi rischi di inquinamento e dispersione di materie preziose. MyRaee trasforma dunque l’obbligo di conferire con cura questi rifiuti in un’abitudine quotidiana che faccia la differenza.

Con MyRaee è possibile riconoscere immediatamente il tipo di apparecchio elettronico semplicemente scattando una foto, ricevendo subito informazioni dettagliate. L’app guida gli utenti a fare scelte consapevoli suggerendo se è meglio riparare, riciclare o smaltire correttamente il dispositivo.

Inoltre, l’app informa quando l’utente ha diritto al ritiro gratuito e mette a disposizione una mappa interattiva per individuare facilmente i centri di raccolta o di assistenza autorizzata più vicini. Tramite questa app gli utenti potranno anche verificare lo stato di garanzia e trovare i centri di assistenza filtrati per marca.

Tra le informazioni utili l’app indica anche i materiali preziosi che si possono recuperare, spiegando perché non devono essere sprecati. MyRaee, in estrema sintesi, educa sull’importanza del recupero dei materiali preziosi contenuti negli dispositivi elettronici e permette di segnalare rapidamente negozi che non rispettano le norme sul ritiro, promuovendo così trasparenza e correttezza nel sistema.

In questo modo MyRaee contribuisce al recupero di materie prime critiche, riduce l’inquinamento e la dispersione di sostanze pericolose, e stimola una maggiore consapevolezza e partecipazione della collettività. MyRaee è disponibile gratis su App Store o Google Play e si scarica dai rispettivi collegamenti.

