Lista nozze online, tanti vantaggi per chi la prepara e prenota con Amazon

Seppur il conto corrente condiviso rimane l’opzione più quotata dagli sposi 2024, l’IBAN inserito nel biglietto di invito può apparire una scelta fredda e venale, anche se si cerca di ammorbidirla lasciando intendere che il gruzzolo sarà poi investito per il viaggio di nozze.

Ecco perché spesso, alla richiesta di un regalo fatto sotto forma di soldi, si consiglia di affiancare una seconda opportunità attraverso la lista nozze.

Questa non solo permette anche a chi non è invitato alla festa di omaggiare la coppia con un piccolo dono di augurio, ma si aumentano le probabilità di ricevere ciò di cui si ha bisogno.

Non temete: rimane sempre un’alta probabilità che una lontana prozia si presenti comunque al banchetto con il classico quadro ad uncinetto. Ma con una lista nozze configurata a puntino riuscirete a ridurre questa statistica a pochi punti percentuale.

Se state continuando a leggere questo articolo significa che vi siete decisi a fare la lista nozze, perciò adesso resta da risolvere il problema più importante: dove farla?

Se ne avete uno abbastanza vicino al luogo in cui andrete a vivere, il centro commerciale potrebbe essere un buon posto per trovare tutto ciò che può servirvi.

Ma indipendentemente dai negozi a cui deciderete di affidarvi, il catalogo potrebbe risultare limitato, e soprattutto convincerete chi vive troppo lontano che il quadro ad uncinetto manca alla vostra collezione e che loro sono le persone giuste per risolvere il problema.

Perché scegliere Amazon

Scherzi a parte viviamo nell’era di Internet e Amazon è forse il posto migliore per trovare ciò di cui si ha bisogno, non solo perché probabilmente offre la più grande selezione al mondo di marchi e prodotti, ma anche perché vi risparmierà la fatica di andare nei negozi a ritirare i regali acquistati da amici e parenti.

Spedizione veloce e gratuita sono da sempre un carattere distintivo dell’azienda, e nel caso della Lista Nozze c’è anche l’ulteriore vantaggio di beneficiare di un periodo di reso più lungo del normale.

Non solo: Amazon vi permette di personalizzarla con frasi e immagini, e tiene anche traccia di chi ha acquistato i vari regali e di quando li ha acquistati, sicché potrete inviare facilmente dei messaggi di ringraziamento.

Se poi deciderete di rendere la lista nozze pubblica, chiunque potrà facilmente trovarla cliccando su “Trova una lista” nella barra di navigazione (angolo in alto a destra) e digitando il nome, la città o la data dell’evento.

In alternativa vi basterà condividere il link via chat o stamparlo direttamente nel biglietto di invito, magari convertendolo in un più pratico QR Code (in rete esistono centinaia di siti che vi permettono di crearli gratuitamente: provate cercando su Google con una parola chiave come “qr code generator for website url free“)

Vi diamo inoltre un consiglio: cercate di inserire prodotti con fascia di prezzo variabile in modo da dare la possibilità a tutti di regalarvi quel che vi serve.

In tal senso tenete presente che senza abbonamento Prime (per chi non l’ha mai sottoscritto il primo mese è gratis) per i prodotti che costano meno di 35 Euro o che non sono venduti da Amazon potreste dover pagare la spedizione.

Pertanto potrebbe essere una scelta intelligente sottoscrivere l’abbonamento (costa 4,99 € al mese o 49,90 € l’anno) in modo da non incorrere in costi aggiuntivi beneficiando di consegne gratuite e illimitate indipendentemente dal prezzo o dal venditore.

Quella delle Nozze non è l’unica Lista che si può creare su Amazon: in passato ad esempio vi abbiamo parlato della Lista Nascita ma si può usare la piattaforma anche per Lauree, compleanni e altre feste.