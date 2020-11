Offerte Amazon 2 novembre fino al 68%: Polar, YI, Philips Hue, Sony, Epson, LG

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto invece le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:



LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 139,99 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino al 11/15/20 23:59

LG 35WN73A Monitor 35″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED VA HDR, 3440×1440, AMD FreeSync 100Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Uscita Audio, Flicker Safe, Altezza Regolabile, Nero

In offerta a 499,99 € – invece di 699,00 €

sconto 28% – fino al 11/15/20 23:59

LG 49WL95C Monitor 49″ Curvo UltraWide 5K 32:9 LED IPS HDR 10, 5120 x 1440, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 4x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile

In offerta a 1.149,99 € – invece di 1799,00 €

sconto 36% – fino al 11/15/20 23:59

LG 27MP59G Monitor Gaming 27″ Full HD LED IPS, 1920 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Display Port, Uscita Audio, Multitasking, Nero

In offerta a 149,99 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino al 11/19/20 23:59

Epson EB-W05 Videoproiettore WXGA 3LCD, HDMI, 3.300 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI opzionale, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 320″

In offerta a 399,99 € – invece di 456,49 €

sconto 12% – fino al 11/8/20 23:59

Sennheiser HD 660 S Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 ? 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero

In offerta a 359,99 € – invece di 499,99 €

sconto 28% – fino al 11/8/20 23:59

SRS-XB12 – Speaker wireless portatile con EXTRA BASS, Impermeabile e resistente alla polvere IP67, Batteria fino a 16 ore, Bluetooth, Rosso

In offerta a 32,90 € – invece di 60,00 €

sconto 45% – fino al 11/8/20 23:59

Sony WH-L600 Cuffie TV Wireless Over-Ear, Dolby Audio 7.1 Canali, Effetto Surround per Cinema, Gaming, Sport e Voce, Portata 30 Metri, Batteria fino a 17 Ore, Nero

In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino al 11/8/20 23:59

Sony NW-E393L – Lettore Musicale Walkman 4GB con Display 1,77″, ?Drag & Drop?, ClearAudio+, PCM, AAC, WMA e MP3 (Nero)

In offerta a 64,99 € – invece di 90,00 €

sconto 28% – fino al 11/8/20 23:59

LSPX-S2 Glass Speaker Wireless Portatile Red Dot Design Award 2019, Hi-Res Audio 360°, S-MasterHX, DSEE HX, Spotify Connect, 32 Livelli di Luminosità, Bluetooth, NFC, Wi-Fi

In offerta a 479,99 € – invece di 600,00 €

sconto 20% – fino al 11/8/20 23:59

Philips Hue White, Lampadine LED Intelligenti, con Bluetooth, Luce bianca calda, Attacco E27, 9W, 3 Pezzi

In offerta a 35,99 € – invece di 45,51 €

sconto 21% – fino al 11/6/20 23:59

Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Connesse, da Luce Bianca Calda a Fredda, Attacco E27, 8.5 W, 2 Pezzi + Philips Hue Smart Button, Telecomando Controllo illuminazione Hue

In offerta a 44,99 € – invece di 64,80 €

sconto 31% – fino al 11/6/20 23:59

Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 8.5W, 3 Pezzi, da Luce Calda a Fredda,

In offerta a 49,99 € – invece di 73,61 €

sconto 32% – fino al 11/6/20 23:59

YI Telecamera Sorveglianza 1080p Interno Ip Camera Wifi Compatibile con Alexa,Notifiche push in tempo reale,Copertura a 360°in FHD,Funzioni Personalizzate Auto Crociera,Segnalibri per iOS,Android

In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino al 11/2/20 23:55

YI Camera IP 1080p,Videocamera di Sorveglianza da Interno Compatibile con Alexa per Casa ,360 gradi ,Visione Notturna non Invasiva, Notifiche push,Supporta Micro SD a 64gb,YI HOME App per iOS,Android

In offerta a 31,49 € – invece di 44,99 €

sconto 30% – fino al 11/2/20 23:55

National Geographic NG 2344 Tracolla Serie Earth Explorer per Fotocamera, Verde

In offerta a 29,99 € – invece di 90,34 €

sconto 67% – fino al 11/2/20 23:59

National Geographic Africa NG A4567 Monospalla Piccolo Fotografico in Canvas e Cuoio, Marrone

In offerta a 29,99 € – invece di 91,21 €

sconto 67% – fino al 11/2/20 23:59

National Geographic NG W2022 Fondina Walkabout, Piccola

In offerta a 19,99 € – invece di 62,02 €

sconto 68% – fino al 11/2/20 23:59

Sabrent 10W qi Wireless Fast Charger Charging Pad, Universally compatible with all qi enabled phones [AC Adapter Not Included] Black (WL-QIFC)

In offerta a 9,74 € – invece di 14,99 €

sconto 35% – fino al 11/2/20 23:55

DYNASONIC – Altoparlante Bluetooth portatile per karaoke con microfoni inclusi | USB e lettore SD, radio FM modello 025 (2 microfoni)

In offerta a 31,99 € – invece di 56,99 €

sconto 44% – fino al 11/2/20 23:45

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 50 C (trasferimento dati Bluetooth, sensore di inclinazione a 360°, misurazione: 0,05 ? 50 m, 2 pile a stilo da 1,5 V, custodia protettiva), Android/iOS

In offerta a 99,14 € – invece di 199,57 €

sconto 50% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional 35992 Trapano con Percussione GSB 13 RE, Inclusi Asta di profondità 210 mm, Mandrino Autoserrante 13 mm, Confezione in Cartone, 600 W, 230 V

In offerta a 54,10 € – invece di 83,49 €

sconto 35% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional GRL 400 H Laser Rotante con LR1, Pannello A Singolo Tasto, Portata Fino A 400 m Diametro, in Valigetta, Nero/Blu

In offerta a 338,24 € – invece di 648,56 €

sconto 48% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional 0 601 37B 101 Levigatrice Rotoorbitale GEX 125-150 Ave, Ø Platorello: 125/150 mm, in Valigetta L-BOXX, 400 W

In offerta a 201,40 € – invece di 363,00 €

sconto 45% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional Sistema Trapano Avvitatore con Percussione GSB 18V-21, Batteria 2×2.0 Ah, Set di Accessori da 40 Pezzi, in L-BOXX 136, Edizione Amazon

In offerta a 155,99 € – invece di 205,00 €

sconto 24% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional GCL 2-15 Livella Laser Multifunzione, Punti A Piombo, Raggio D?Azione 15 m, 3 Pile AA, in Una Scatola,1.5 V, Supporto Ruotabile RM1, Pannello di Mira, Rosso, d?Azione

In offerta a 106,32 € – invece di 168,19 €

sconto 37% – fino al 11/2/20 23:59

Bosch Professional 12V System Termocamera GTC 400 C (2 batterie 12 V, custodia, con funzione app, temperatura: da -10 °C a +400 °C, risoluzione: 160 x 120 px) – Edizione Amazon

In offerta a 633,47 € – invece di 1230,98 €

sconto 49% – fino al 11/2/20 23:59

Tenda Presa Intelligente Beli SP3, WiFi Smart Plug 10A 2300W, Compatibile con Google Home, Amazon Alexa, Controllo Remoto, Wireless Spina per iOS Android App (1 Pack), Bianco

In offerta a 9,99 € – invece di 21,99 €

sconto 55% – fino al 11/2/20 23:55

D-Link COVR-1103 Sistema Wi-Fi AC1200 dual-band (confezione da 3) per la casa con 2 porte Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, funziona con Amazon Alexa e Google Assistant, certificato Wi-Fi EasyMesh

In offerta a 119,90 € – invece di 159,90 €

sconto 25% – fino al 11/2/20 23:59

Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, 46 mm, Unisex ? Adulto, Nero, M/L

In offerta a 174,90 € – invece di 279,90 €

sconto 38% – fino al 11/2/20 23:59

