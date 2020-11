Gli Apple Store in Regno Unito chiudono per un mese

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che l’Inghilterra entrerà in un secondo lockdown nazionale della durata di quattro settimane, con la chiusura di negozi non essenziali e restrizioni di viaggio che porteranno alla chiusura di tutti gli Apple Store nel Regno Unito per la maggior parte del mese di novembre.

Annunciato sabato, Johnson ha delineato il piano, che dovrebbe iniziare da giovedì 5 novembre e durare fino al 2 dicembre. Per il periodo di quattro settimane, negozi e altri servizi dovranno chiudere, con eccezioni per scuole e college e luoghi che servono cibo da asporto.

I cittadini dovranno limitare gli incontri a una persona al di fuori della propria famiglia e sempre all’aperto, riferisce BBC News. Laddove possibile, si incoraggia il lavoro da casa, sebbene i lavoratori essenziali siano autorizzati a recarsi fisicamente presso gli uffici.

La Scozia inizierà una nuova serie di restrizioni regionali a partire da oggi 2 novembre, con livelli diversi che interessano negozi, ristoranti e viaggi. Il Galles è attualmente in un periodo di blocco nazionale di 17 giorni, che terminerà il 9 novembre. Il nuovo blocco costringerà 33 dei 38 Apple Store del Regno Unito a chiudere da giovedì in poi. Del resto, il St Davids’s 2 Apple Store di Cardiff in Galles e la sede di Victoria Square a Belfast sono già chiusi, mentre i negozi di Glasgow ed Edimburgo rimarranno aperti.

Le nuove restrizioni si applicano al Regno Unito, ma seguono altre misure COVID-19 in corso in diverse altre nazioni. In Italia un nuovo DPCM è atteso in giornata, e si vocifera già di lockdown “morbido”, ma con coprifuoco anticipato alle 21, e possibilità di ulteriori restrizioni per alcune zone rosse.

Per i consumatori, le chiusure e le restrizioni per i viaggi non essenziali renderanno più difficile l’acquisto di prodotti Apple di persona, nonché il ritiro o la consegna di articoli nei negozi e i viaggi per l’assistenza. Con la prospettiva di un blocco incombente per un certo numero di settimane, la maggior parte dei consumatori effettuerà i preordini online per gli imminenti iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, così da riceverli tramite corriere, evitando code negli store fisici.

