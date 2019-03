Offerte Amazon con Acer, Energizer, Catalyst, Eufy, Tronsmart, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Energizer 10000mAh Power Bank with USB Type C Cable for Huawei P20 PRO/Mate 20 PRO, Samsung Galaxy S9 with Extra USB A (2.4A) for Other Devices – In offerta a 62,8 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Catalyst CATAPDTBFC, Custodia accessorio per cuffia AirPods, Blu/Rosso – In offerta a 23,79 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

RAVPower FileHub Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, Lettore per SD Card Fino a 256G, Hard Disk Wireless, Powerbank da 6000mAh, Hotspot, Access Point per Disco e Ciavetta USB, File Share, Bianco – In offerta a 27,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Cassa Bluetooth Waterproof, Tronsmart Riproduzione di 24 Ore con Basso, Impermeabile IPX7, TWS Stereo Suono 360°, Altoparlante Bluetooth Portatile 4.2 per Casa, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia, Piscina – In offerta a 18,87 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

eufy Robot Aspirapolvere RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza – In offerta a 179,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

eufy [BoostIQ™] RoboVac 12, Robot Aspirapolvere Aggiornato, Super Sottile, 1500Pa Suzione Potenziato, Silenzioso, Autoricaricabile, Pulisce I Pavimenti Duri e Tappeti di Media Altezza – In offerta a 189,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 3.0 7 Porte USB SuperSpeed 5Gbps con Adattatore d’Alimentazione 30W, On/Off Switch e Cavo USB 3.3ft/1m USB Hub per Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux, ecc. – In offerta a 19,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

LX-B2 Motofon casco moto Bluetooth wireless Hi-Fi stereo auricolare/interfono communicator – In offerta a 89,24 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Soundbar MindKoo Bluetooth Sound bar 40W TV Sistema Audio 33-inch con Suono Surround e Bassi Forti, con 4 Drivers Mid-Low, Telecomando, l’Ottica e Cavo Ottico, Montabile a Parete, per TV – In offerta a 67,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

X-DRAGON Caricatore Wireless Power Bank 10000mAh Caricabatteria Portatile Dual 2A Ingresso(USB C & Micro) Batteria Esterna con LCD Display per iPhone X,iPhone 8,Samsung Galaxy S9/S8/S7 Note 8 – In offerta a 17,84 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Severin HV 7165 Aspirapolvere senza Fili e Scopa Elettrica Portatile Verticale, senza Sacco, Ciclonica, Motore Digitale, Filtro Hepa, Illuminazione a Led [Classe di efficienza energetica A+++] – In offerta a 169,99 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Bilancia Impedenziometrica RENPHO Bilancia Diagnostica Digitale Wireless per IOS e Android,Bluetooth Bilancia Digitale da Bagno, Grasso Corporeo Bilancia, Bilancia Pesa Persona Digitale,Massa Grassa – In offerta a 28,83 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Acer Aspire 3 A315-41-R8TH Notebook Processore AMD Ryzen 3 2200U, RAM da 8 GB DDR4, 256 GB SSD, Display da 15.6″ HD, Nero – In offerta a 449 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Acer Swift 3 SF315-41-R054 Notebook con Processore Amd Ryzen 7 2700U, Ram 8 GB DDR4, 256Gb SSD, Windows 10 Home, Dispaly 15.6″ Full HD IPS, Silver – In offerta a 799 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Acer Nitro 5 AN515-42-R12A Notebook con Processore AMD Ryzen 7 2700U, Ram 16 GB, 128 GB PCIe SSD, 1000 GB HDD, Display 15.6″ FHD, Scheda Grafica AMD Radeon RX 560X 4G GDDR5, Windows 10, Nero – In offerta a 899 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Acer Swift 3 SF315-41-R44J Notebook con Processore AMD Ryzen 5 2500U, Ram 8GB DDR4, 256GB SSD, Display 15.6″ FHD IPS LED LCD, Windows 10 Home, Grigio. – In offerta a 649 euro solo sabato 2 marzo Click qui per approfondire

Comprare su Amazon e pagare in contanti? Si può fare, con Amazon Ricarica in Cassa

Ora si possono fare acquisti sul più grande negozio online del mondo pagando in contanti. Amazon Ricarica in Cassa è il servizio che permette ai clienti Amazon di ricaricare con facilità il saldo dei buoni regalo del proprio account acquistando in contanti, in oltre 40.000 punti vendita SisalPay convenzionati in tutta Italia, un Buono Regalo compreso tra 15 euro e 500 euro. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.