Offerte del giorno Amazon: oggi MS Office, Philips Hue, Tado, Samsung, Apple iPad

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Microsoft Office 365 Home | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale | si installa PC/Mac su un numero illimitato di dispositivi | scatola – In offerta a 55,49 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

OneAudio USB C Hub 7 in 1 Adattatore Alimentazione PD, Lettore di schede SD/TF, 4K da USB C a HDMI, 2 Porte USB 3.0 Tipo C Hub per 2016 2017 MacBook PRO – In offerta a 23,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Samsung C49HG90 Monitor Curvo VA da Gaming 49’’, Ultrawide 32:9, Full HD, 3840 x 1080, Quantum Dot, HDR, 144 Hz, 1 ms, 2 HDMI, 1 Display Port, 1 Mini Display Port, sRGB 125%, FreeSync, Nero – In offerta a 879,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore Quick Charge 3.0 da Tavolo, Stazione di Ricarica da 60W con 6 Porte USB, Qualcomm Certificato (Migliorata iSmart 2.0, 1 x Porta QC 3.0, 5 x Porte USB da 5V / 2.4A) Nero – In offerta a 20,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Osram LED Base Classic A Lampadina, E27, 9 W, 3 pezzi [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 6,39 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Netgear GS305P-100PES Switch Gigabit Ethernet, Metal Case, 5 Porte, 4 PoE – In offerta a 56,78 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Tado Testa termostatatica aggiuntiva, Bianco – In offerta a 54,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Tado V2 Assistente Climatico Intelligente per il tuo Condizionatore, Wi-Fi, compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant & IFTTT, Bianco – In offerta a 129,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT – In offerta a 85,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Arlo Pro VMS4430 Sistema di Videosorveglianza Wifi con Quattro Telecamere di Sicurezza, Audio a 2 Vie, Batteria Ricaricabile, Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wifi – In offerta a 678,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

HISENSE H50AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR, Precision Colour, Super Contrast, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 20W, Wi-Fi – In offerta a 349 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

HISENSE H55AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR, Precision Colour, Super Contrast, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 20W, Wi-Fi – In offerta a 399 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

HISENSE H65AE6000 TV LED Ultra HD 4K HDR, Precision Colour, Super Contrast, Smart TV VIDAA U, Tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG, Crystal Clear Sound 30W, Wi-Fi – In offerta a 599 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

D-Link DCS-2802KT-EU Kit Sicurezza WiFi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere, Funziona con Alexa, Bianco – In offerta a 399,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema + Hue White and Color Ambiance Lampadina LED, E27, 9.5 W + Lightstrip Striscia LED – In offerta a 139,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Oral-B Genius 9000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Nero – In offerta a 118,9 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX6830/44 ProtectiveClean 4500, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, 2 Programmi di Pulizia, Nero – In offerta a 59,99 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Apple iPad Air 2 Tablet Wi-Fi/LTE, 64GB, Silver (Ricondizionato) – In offerta a 276 euro solo oggi, lunedì 4 marzo Click qui per approfondire

Apple iPad PRO 12.9 WI-FI 512GB 2017 MPL12TY/A Tablet Computer – In offerta a € 1.299,99 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Apple iPad PRO 12.9 WI-Fi+cellular 512GB 2017 MPLJ2TY/A Tablet Computer – In offerta a € 1.455,99 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Apple iPad Pro 256GB Grey tablet – Tablets (32.8 cm (12.9″), 2732 x 2048 pixels, 256 GB, iOS 10, 677 g, Grey) – In offerta a € 1.022,38 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Apple iPad Pro 512GB Grey tablet – Tablets (32.8 cm (12.9″), 2732 x 2048 pixels, 512 GB, iOS 10, 677 g, Grey) – In offerta a € 1.399,99 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Apple iPad Pro 512GB Silver tablet – Tablets (32.8 cm (12.9″), 2732 x 2048 pixels, 512 GB, iOS 10, 677 g, Silver) – In offerta a € 1.399,99 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Apple MNYM2T/A Macbook 12 1.2Ghz (2017) Rose Gold – In offerta a € 1.421,99 fino 31 marzo 2019 Click qui per approfondire

Comprare su Amazon e pagare in contanti? Si può fare, con Amazon Ricarica in Cassa

Ora si possono fare acquisti sul più grande negozio online del mondo pagando in contanti. Amazon Ricarica in Cassa è il servizio che permette ai clienti Amazon di ricaricare con facilità il saldo dei buoni regalo del proprio account acquistando in contanti, in oltre 40.000 punti vendita SisalPay convenzionati in tutta Italia, un Buono Regalo compreso tra 15 euro e 500 euro. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

