Offerte eBay su smartphone e indossabili: iPhone 12 mini a 719 euro

Se siete alla ricerca di un vero affare tecnologico su eBay, date uno sguardo ai cinque link che seguono: su eBay ci sono smartphone e indossabili Xiaomi a prezzi vantaggiosi. C’è pure iPhone 12 mini a 719 euro.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini è il più piccolo degli iPhone della nuova linea presentata tra ottobre e novembre. Ha un frontale tutto-schermo da 5.4″ (per termine di paragone, il più grande 12 Pro Max ha uno schermo con diagonale da 6.7″) ed è il più maneggevole di tutti: è leggermente più piccolo di un iPhone 8, tanto per rendere l’idea, ma ha lo schermo molto più grande e i bordi piatti che ne migliorano l’impugnatura anche senza dover usare necessariamente una custodia. Per questo motivo è anche il più leggero ma non è meno potente degli altri: monta infatti lo stesso processore A14, supporta il 5G, lo schermo è un Super Retina XDR display, c’è la protezione Ceramic Shield di Apple, doppia camera sul retro e MagSafe per la ricarica senza fili a 15W. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione., ma se volete acquistarlo a 719 euro su eBay basta cliccare direttamente a questo indirizzo.

Xiaomi Redmi 9

Tornando sul palcoscenico Android, anche Xiaomi Redmi 9 potrebbe essere tra le scelte migliori. Si tratta di un entry level, ma che non rinuncia a 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata, con una quad camera posteriore basata sull’AI e schermo da 6.53 pollici, naturalmente con risoluzione Full HD+. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, mentre per acquistarlo al prezzo di 40 euro il link da seguire è questo., inserendo nel carrello il codice sconto PIT10PERTE.

Xiaomi Earbuds

E’ la soluzione più economica, ma non rinunciano certamente alla qualità. Supportano il BT 5.0. e il protocollo HFP / A2DP / HSP / AVRCP. L’autonomia è di circa 4 ore grazie alla batteria da 40 mAh, e richiedono solo 2 ore per la completa ricarica. Misurano davvero poco, e risultano quasi invisibili quando indossate, grazie a dimensioni pari a 6 x 4 x 3 cm. Acquistatele a 20,90 euro direttamente da qui.

Xiaomi Mi Band 5

Il prezzo è quello di un sito di importazione cinese, eppure lo acquistate questa volta su eBay con spedizioni veloci prima di Natale. La Xiaomi Mi Band 5 si acquista a 22,91 euro.

Non ha bisogno di presentazioni, trattandosi della regina delle smartband fitness economiche. Il display è più grande delle passate edizioni, grazie ai suoi 1,2 pollici. Cambia anche il sistema di ricarica, adesso magnetica, e che non impone di rimuovere l’intero display dal cinturino. Finalmente! Mi Band 5 incorpora anche il modulo NFC, che potrebbe dunque abilitare i pagamenti in mobilità. Tra le altre funzioni, quella che permette di utilizzare la telecamera dello smartphone da remoto, oltre a offrire il supporto per tracciare ben 11 modalità sportive.

Come già accennato, Xiaomi Mi Band 5 modifica rispetto al passato anche l’interfaccia di ricarica, che adesso si trova sotto il sensore di frequenza cardiaca con un design a due pin di contatto design: non solo ricaricare sarà più facile e veloce, ma più comodo, senza dover rimuovere l’intero quadrante.

Tra le altre novità, Xiaomi Mi Band 5 incorpora adesso un sensore più avanzato per il tracciamento del battito cardiaco, che dovrebbe assicurare una maggiore precisione, molto alta già nel precedente modello.

Xiaomi Mi Band 5 ha un listino di circa 40 euro, ma su eBay al momento si acquista a 22,91 euro, se si clicca a questo indirizzo.

Xiaomi Mi 10T Lite G5

Il primo degli smartphone che vi consigliamo è lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, proposto nella versione 6GB RAM, 128GB ROM a 289,99 euro. Offre uno schermo da 6,67 pollici e una CPU Qualcomm Snapdragon 750G. A livello di autonomia monta una batteria da 4820mAh, con supporto alla ricarica rapida 33W. Camera Posteriore da 48MP + 3 altri sensori, mentre la camera frontale è da 16MP. Clicca qui per acquistalo a 289,99 euro.