Offerte Lampo del primo Agosto su Amazon: Fotografia, domotica e Raspberry Pi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Montalatte Elettrico VAVA Schiumatore Acciaio Inox Caffè Latte Caldo Freddo Antiaderente Controllo Temperatura Strix Indicatore Livello,cappuccinatore In offerta a 38,99 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Protezione Sedile Auto Bambini, Proteggi Sedili Auto Bambini Organizer Auto con Multi-tasca e tavolino pieghevole iPad porta tablet auto -1PC (Nero-Breve) In offerta a 20,99 euro Click qui per approfondire

Luce Solare Esterno, Yacikos Super Luminoso【270º Illuminazione 】82 LED Lampada Solare con Sensore di Movimento Luci Solari da Parete Impermeabile Illuminazione Solare LED con 3 modalità per Giardino [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 21,95 euro Click qui per approfondire

Idtap Tappetino da Spiaggia Impermeabile Portatile con Cuscino Gonfiabile e 8 Sacchi di Sabbia, Tappetino da Spiaggia ad Asciugatura Rapida per Le spiagge Camping Picnic Fishing In offerta a 19,99 euro sconto 80% Click qui per approfondire

ECOVACS Robotics DEEBOT 901 Robot Aspirapolvere – Robot Pulisci Pavimenti con Tecnologia Smart Navi 3.0 – Controllo Smart tramite App – Autoricarica – Nero In offerta a 329 euro sconto 27% Click qui per approfondire

ABOX Raspberry Pi 3 B+ Starter Kit Scheda Madre con MicroSD Card 16GB SanDisk Class 10, Custodia Trasparente, Alimentatore 5V 3A con Interruttore, Cavo HDMI e Lettore Schede di Memoria Micro SD In offerta a 55,99 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Per Raspberry Pi 3 Tablet LCD Touch Screen 3.5 Pollici 320*480 Resolution Module SPI Interface Con Touch Penne Kuman SC06 In offerta a 14,33 euro sconto 15% Click qui per approfondire

BONROB Raspberry Pi Starter Learning Kit with GPIO Expansion Board LCD RGB, Breadboard Infrared Remote Control for Raspberry Pi 3B+ 3B 2B A+ Zero BS002 – In offerta a 19,53 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Flash Speedlite per Canon,ESDDI E-TTL Kit Flash professionale con trigger flash wireless, 1/8000 HSS Wireless Flash Speedlite GN58 2.4G Master slave wireless In offerta a 55,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

ISHEEP Telefono Cellulare per anziani Nero In offerta a 30,51 euro sconto 31% Click qui per approfondire

Leelbox [Layout Italiano] Mini Tastiera, QPAU 2.4Ghz Mini Tastiera Senza Fili Wireless con Touchpad per PC, Pad, Android/Google TV Box, PS3, Xbox 360, HTPC, IPTV (Nero) In offerta a 11,89 euro sconto 15% Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Wireless Bluetooth 5.0, Auricolari Sportivi Magnetici aptX HD Audio, 14 Ore di Riproduzione, Impostazioni EQ, Cancellazione del Rumore CVC 8.0 IPX6, Microfono Integrato In offerta a 22,99 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Bastone Selfie Treppiede, 3 in 1UMIDIGI Estensibile Selfie Stick con Bluetooth Remote Shutter Asta per Selfie per iPhone X, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi In offerta a 15,29 euro sconto 15% Click qui per approfondire

soges Portatile Tavolo Laptop Tavolo per Notebook PC con Piattaforma Divano Tavolo Nero S1-2BK-N In offerta a 24,85 euro sconto 17% Click qui per approfondire

iLepo USB Charging Station 8-Port Charger Plug with LCD Display Voltage Meter Monitor 50W Max 8A Desktop Portable USB Wall Charger for Smart PhoneTablets,Camera, PowerBanks And More (USB hub-It) In offerta a 24,99 euro Click qui per approfondire

AUKEY Adattatori USB C a USB 3.0 (2 Pezzi) Alluminio Connettore Tipo C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook PRO 2017/2016, Google Chromebook Pixel, Nokia N1 ECC. (Argento) In offerta a 8,05 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Adattatore Multiport USB C Hub, innoAura 5-IN-1 Hub Type C con 4K da USB C a HDMI, porta Ethernet, USB-C Power Delivery, 2 porte USB 3.0,per Nintendo Switch, Macbook Pro e altri Portatili USB-C In offerta a 27,19 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AUKEY Doppia Dash Cam da 1080 p con Schermo da 2,7’’, Videocamera Full HD Frontale e Posteriore, Obiettivo Grandangolare da 170° per 6 Corsie di Traffico, G-sensor e Caricatore per Auto a due Porte – In offerta a 144,48 euro sconto 28% Click qui per approfondire

ESR Pellicola Protettiva per iPhone 8/7/6s/6, [3D Massima Protezione a Copertura Totale], Protettore Schermo in Vetro Temperato per iPhone 8/7/6s/6 (4,7 Pollici), Nero In offerta a 8,40 euro sconto 24% Click qui per approfondire

