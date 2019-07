Offerte Prime Day Amazon sulla domotica Homekit bluetooth di eve: room, energy, thermo, door and window

Non potevano mancare tra le offerte del Prime Day i tradizionali sconti sui dispositivi Eve System (ex elgato) per la domotica con Homekit.

Grazie alla radio bluetooth a bordo i sistemi consumano pochissimo e, nel caso di case molto grandi si avvalgono della funzione di “ripetitore wi-fi” di Apple TV, Homepod o iPad con iOS 10 in attesa di un ripetitore a marchio eve.

Ci piace segnalare in particolare Eve Room, accessorio per il monitoraggio della qualità dell’aria interna:

Rileva la qualità dell’aria (VOC), temperatura e umidità

Visualizza le misurazioni direttamente sul display e-ink ad alto contrasto

Controlla le condizioni passate in base a ore, giorni, settimane, mesi e anni

Batteria integrata ricaricabile tramite USB con durata di oltre 6 settimane

Automazione e accesso remoto con hub domestico

Gli altri prodotti sono stati recensiti da macitynet nei mesi e negli anni scorsi. Trovate tutto nella sezione dedicata ad eve.

Ecco tutti i prodotti in offerta con nuovo prezzo e sconto.

Eve Door & Window – Sensore di contatto wireless, Bluetooth Low Energy, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) In offerta a € 31,99 – sconto 20%

– fino al 16 luglio

Eve Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless con Bluetooth Low Energy In offerta a € 38,77 – sconto 22%

– fino al 16 luglio

