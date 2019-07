Offerte Prime Day con tanti robot aspirapolvere Ecovacs il 15 e il 16 luglio

Se volete passare più tempo con la vostra famiglia, fare sport o dedicarvi ad altri hobby mantenendo al contempo la casa pulita, avete bisogno di un’aspirapolvere automatico. A tal proposito allora vale la pena dare un’occhiata alle offerte del Prime Day di Amazon del 15 e 16 luglio: durante questi due giorni è infatti possibile risparmiare sull’acquisto di alcuni robot aspirapolvere di Ecovacs Robotics.

ECOVACS DEEBOT N79S

Silenzioso e progettato per la pulizia di tappeti e pavimenti a superficie dura, può essere controllato da qualunque luogo e in qualsiasi momento tramite l’app ECOVACS Home da installare sullo smartphone e programmato perché si attivi autonomamente alla ricerca di accumuli di polvere quando non c’è nessuno in casa.

Questo robot, recensito da Macitynet, inoltre si ricarica da solo, evita gli ostacoli e non sbatte contro i mobili: tutto ciò è possibile grazie ai numerosi sensori in grado di rilevare scale e pianerottoli – eliminando il rischio di caduta dalle scale. Inoltre, offre modalità di pulizia selettiva, un sistema di pulizia a tre fasi ed è compatibile con Alexa e Google Home.

Al momento è scontato per il Prime Day a 199 euro.

ECOVACS DEEBOT OZMO 900

Dotato della tecnologia di pulizia OZMO e di una potente forza di aspirazione, questo robot spazza, aspira e lava i pavimenti dell’appartamento. La tecnologia di mappatura e navigazione Smart Navi 3.0 consente inoltre di pianificare la pulizia nei minimi dettagli, mentre la tecnologia laser esegue una scansione dell’ambiente circostante, creando una planimetria dettagliata che si memorizza all’interno dell’App ECOVACS HOME. Ciò permette la creazione di piani di pulizia accurati, definire le aree di pulizia intensiva o impostare limiti virtuali per il DEEBOT.

Il robot poi è in grado di aumentare automaticamente la propria potenza di aspirazione quando incontra un tappeto e al tempo stesso di assicurare una pulizia efficiente con una ulteriore pulitura tramite panno umido. Inoltre grazie alla combinazione delle tecnologie di aspirazione e pulizia, è in grado di eliminare il 99% dei batteri presenti sul pavimento, rivelandosi il compagno ideale per chi soffre di allergie.

Lo comprate in sconto Prime Day su Amazon per 449,99 euro.

ECOVACS DEEBOT OZMO 930

Combina la tecnologia di lavaggio OZMO con una forte potenza di aspirazione per aspirare e pulire tutti i pavimenti in un’unica soluzione. Questo robot è inoltre dotato di una funzione di identificazione automatica dei tappeti che permette una pulizia efficace su moquette e pavimenti a superficie dura.

E’ poi in grado di aumentare automaticamente la potenza di pulizia sui tappeti e garantire una pulizia più accurata grazie a un ulteriore lavaggio a umido sui pavimenti a superficie dura e come il precedente elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici.

Anche qui c’è la tecnologia di mappatura e navigazione Smart Navi 3.0 che consente al DEEBOT di scansionare l’appartamento e creare una mappa visiva nell’App di ECOVACS: l’utente può così selezionare le aree da pulire o creare barriere virtuali per escluderne altre. E’ inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

E’ scontato fino al 16 luglio su Amazon a 518,99 euro.

ECOVACS DEEBOT 710

Pratico e facile da utilizzare, usa la tecnologia di navigazione Smart Navi 2.0 ed un filtro ad alta efficienza che lascia nella stanza un’aria più piacevole e con meno polveri. Nelle aree in cui la sporcizia è più concentrata, si può facilmente attivare la modalità Max: grazie alla doppia potenza di aspirazione infatti, tutto lo sporco viene rimosso con facilità e senza alcuno sforzo.

Le spazzole rotanti garantiscono una pulizia profonda, soprattutto sui tappeti. Gli aggiornamenti del software vengono inviati via WLAN direttamente al DEEBOT tramite la funzione OTA. Anche questo robot si può gestire tramite l’App di ECOVACS, o con Alexa e Google Home, comodamente dal divano di casa o mentre si è in viaggio.

Il prezzo in offerta Prime Day è di 334,88 euro.

Per tutte le offerte del Prime Day vai su queste pagine: