Offerte Prime Day HDD e SSD solo per il 15 Luglio: WD, SanDisk, Crucial, Seagate

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Sono davvero tantissimi gli sconti sugli hard disk e SSD proposti durante questo Prime Day. I risparmi ballano tra il 25 e il 55% e abbracciano tutti i marchi di memorie più celebri come Crucial, SanDisk, Western Digital e Seagate.

Tra i migliori segnaliamo ad esempio la serie My Book di WD, un sistema di backup automatici per tutti i dati con spazi di archiviazione che vanno da 6 TB (già piuttosto interessanti per l’utente medio) fino a serie da 20 TB utilizzabili proprio per l’ampia capacità anche in ambiti professionali.

Queste unità, di tipo RAID-0 e perciò pronte all’uso fin dal primo spacchettamento – ma possono essere riconfigurate su RAID-1 per ridondanza (mirroring dei dati) o utilizzarle come se ci fossero due unità separate (JBOD) grazie al software WD Drive Utilities incluso – e sono crittografate con cifratura AES a 256 bit con password. Possono raggiungere velocità di lettura sequenziali fino a 360 MB/s grazie alle unità interne WD Red e all’utilizzo della porta USB Type-C che, insieme a tutti i cavi inclusi, le rendono compatibili universalmente (supporta USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0, ma ci sono anche due porte hub USB Type-A).

Utilizzano un firmware ottimizzato per RAID che risulta ottimo per i sistemi con un array a due dischi e sono dotati della gestione automatica delle operazioni dell’unità che garantiscono l’integrità dei dati nei cicli di lettura/scrittura.

Altrettanto interessanti sono le soluzioni WD Black SN750, ovvero dei dischi SSD interni progettati per essere utilizzati in attività di gaming anche intensive, che vengono ottimamente gestite dal design lineare con dissipatore di calore. Questi dischi, disponibili nei tagli da 500 GB, 1 oppure 2 TB, supportano velocità di trasferimento fino a 3.470 MB/sec ed utilizzano la dashboard SSD WD Black che migliora le prestazioni di gioco e consente di disattivare temporaneamente la modalità di sospensione del sistema sempre nell’ottica di migliorare l’esperienza di gioco. Sono principalmente consigliati per l’impiego su PC desktop.

Diverse anche le proposte per quanto riguarda l’archiviazione dei dati in mobilità. In questo senso spiccano gli sconti sulla serie WD My Passport, dischi SSD con velocità fino a 540 MB/s dotati di protezione con password e crittografia hardware, porte USB-A e USB Type-C 3.1 Gen 2 per collegarsi a qualsiasi dispositivo di ultima generazione e non. Vengono venduti insieme al software di backup automatico e sono caratterizzati da un design compatto che resiste agli urti in modo tale da proteggere i dati durante il trasporto quotidiano.

Come dicevamo non mancano le soluzioni di archiviazione portatile targata Seagate con dischi da 4 e 8 TB, gli SSD portatili di SanDisk nei tagli di memoria che vanno da 500 GB a 2 TB e le memorie Crucial SSD interne da 2 TB caratterizzate da un’ottimo rapporto qualità/prezzo.

