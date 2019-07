Offerte Prime Day telecamere di sicurezza e accessori Arlo (compatibili Alexa e Assistente Google) solo per il 15 Luglio

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Oggi è il giorno giusto per mettere in sicurezza la propria casa con un sistema di telecamere perché gran parte delle soluzioni Arlo sono in offerta. Non c’è da aggiungere altro perché il nome di quest’azienda è una garanzia: ne abbiamo parlato in lungo e in largo, con approfondimenti e recensioni, mostrando tutti i vantaggi che si ottengono affidandosi ad un sistema come questo, primo tra tutti la compatibilità con le tecnologie di Apple e la possibilità di collegare tra loro i vari modelli.

Tra le migliori offerte che vi segnaliamo spicca quella sulla serie Arlo Pro, disponibile in kit con il modulo base insieme ad una o più telecamere (fino a 5 in bundle, ma se ne possono collegare poi anche in numero maggiore acquistandone separatamente altre della stessa azienda). Funzionano a batterie, quindi sono facili da installare e sono ottime sia in casa che all’esterno.

Sono infatti impermeabili e resistenti alle intemperie, sono dotate di audio bidirezionale ed angolo di visione di 130 gradi e impiegano un sensore di movimento PIR che consente il rilevamento del movimento avanzato anche durante le ore notturne. Nella Base è integrata una sirena che si attiva in base ai movimenti rilevati oppure da remoto tramite app funzionando da deterrente per i ladri.

Registrano in HD e possono archiviare le registrazioni su cloud: l’acquisto infatti include spazio illimitato per gli ultimi 7 giorni (consecutivi) di registrazione ma è anche possibile collegare un disco alla porta USB della Base per tenerne una copia in locale.

Ovviamente è possibile acquistare anche singole videocamere da installare in casa e qualora il cavo non fosse di ingombro è possibile eliminare la noia di dover ricaricare le telecamere acquistando modelli in offerta come Arlo VMC3040 che permettono di tenere d’occhio la casa da qualsiasi parte del mondo attraverso lo smartphone e con una spesa davvero minima.

In promozione ci sono poi diversi accessori che permettono di potenziare il proprio sistema di videosorveglianza. Ad esempio dal punto di vista di ricarica delle batterie è possibile affiancare le telecamere al pannello solare per alimentazione e ricarica continua Arlo VMA4600 oppure una o più batterie di backup Arlo VMA4400 per le videocamere Arlo Pro. Sono in offerta anche diversi supporti da parete per interni e esterni, accessori per il montaggio a muro e treppiedi per posizionare le videocamere dove più si preferisce con facilità e con il minimo sforzo.

