Offerte Prime Day per fitness, trekking, bici: prodotti Garmin scontati fino a quasi al 50%

Appassionati di fitness, sport, trekking? Il prime Day è anche per voi grazie alla serie di sconti su diversi prodotti “top” di Garmin. L’azienda nata nel mondo dei GPS ma che è stata capace di sfruttare la sua rilevanza in questo segmento per ricavarsi una nicchia nel settore dello sport e della attività fisica, è tra quelle che trovate nella lista degli sconti.

Vi segnaliamo qui sotto tutti i migliori prodotti in promozione, tra i quali vi segnaliamo in particolare per chi ama la bici l’eccellente Garmin Edge 520 Plus 2.3, un computer per bicicletta che viene offerto a 189 euro (-37%), il prezzo più basso in assoluto. Sempre a chi va in bici dovrebbe interessare Garmin Varia Radar Rtl510, una luce radar che segnala veicoli in avvicinamento dal dietro (costo 149 euro,-25%)

Se volete il top per il fitness e ogni tipo di sport, notate lo sconto su Garmin Fenix 5. Non è un semplice bracciale ma un sistema completo che traccia grazie ad un potente GPS ogni sorta di sport: corsa, ciclismo, nuoto, trail running, canottaggio, allenamenti indoor, sci di fondo, triathlon e attività ricreative come escursionismo, canottaggio indoor ed outdoor, SUP, arrampicata, sci in discesa libera e molto altro. Costa 329 euro (-34%), un prezzo assolutamente impareggiabile.

Infine se badate più che altro alla forma fisica potete comprare il bracciale Vivosmart 4 a solo 89 euro (-36%) oppure la bilancia impedenziometrica Index sempre a 89 euro (-47%)